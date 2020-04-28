Офіційна позиція компанії ”Петро Великий” щодо медійних атак з боку Геннадія Друзенка з приводу діяльності компанії на ринку ритуальних послуг в період пандемії Сovіd-19

Незважаючи на складність організації та небезпеку проведення поховання (кремації) померлих від COVID-19 осіб (підозра або підтверджений випадок), компанія розуміючи усю важливість недопущення можливого розповсюдження коронавірусної хвороби серед населення під час проведення ритуальних обрядів та поховання, взяла на себе відповідальність за надання якісних ритуальних послуг під час дії карантину

Інформую, що 25 квітня 2020 (неділя) близько 19 год. 00 хв. години вечора на особистий телефон одного із співробітників компанії зателефонував громадянин Вацковський Ігор Бориславович. Замовник просив організувати поховання померлого від COVID-19 батька. Звернувся саме до нашої компанії і працівника, оскільки зовсім нещодавно він поховав мати, яка померла від COVID-19, організацією поховання якої також займалась наша компанія.

Ігор Бориславович повідомив, що перебуває в розпачі та скрутному матеріальному становищу, грошей на поховання батька в нього майже немає. В телефонному режимі він повідомив працівнику компанії, що звернувся по допомогу зібрати кошти на поховання батька до близьких родичів, громадських та волонтерських організацій країни. Останні запевняли його, що нададуть усю необхідну допомогу і допоможуть належно поховати його батька. Однак, незважаючи на це, ні родичи, ні громадські та волонтерські організації в кінцевому результаті не захотіли допомогти Ігорю поховати померлого батька.

Розуміючи увесь біль і розпач після втрати батьків, я, як директор підприємства, Ландар Алла Петрівна, надала усне доручення працівникові компанії провести поховання померлого батька Ігоря за найнижчими розцінками – вартість організації та проведення поховання була обрахована у розмірі 8 тис. грн., що є однією з найнижчих цін для проведення поховання померлих від COVID-19 осіб.

Хочу наголосити, що під час надання усного доручення та здійснення поховання померлого батька Ігоря, ні до мене, як директора, ні до працівників компанії не звертались ні державні органи, ні посадові особи, ні громадські чи волонтерські організації. Рішення про проведення поховання я приймала самостійно, виходячи з гуманності та розуміння складності ситуації в родині Ігоря.

Після проведення поховання (кремації) батька Ігоря, яке відбулось 27 квітня 2020 року не було жодних скарг чи зауважень до надання ритуальних послуг, більше того Ігор щиро подякував працівникам компанії за те, що не залишили його наодинці у питанні поховання померлого батька.

В цей час, в соціальній мережі Facebook на сторінці волонтера, голови наглядової ради Першого добровольчого мобільного батальйону ім. М. Пирогова Генадія Друзенко (посилання на сторінку Генадія Друзенко) з’являються ряд провокаційних дискредитуючих публікацій на адресу нашої компанії. Автор публікацій зазначає, що нібіто компанія є проросійською і має зв’язок з країною агресором, займається «мародерством», є «катафалковим монополістом» на ринку ритуальних послуг м. Києва. Крім цього, автор публікацій зазначає, що лише і завдяки його втручанню і неймовірних зусилиь, він домігся зниження вартості поховання померлого батька Ігоря до 8 тис. гривень.

Усе, що було зазначено вище у публікаціях Генадія Друзенко, не відповідає дійсності, є абсурдною брехнею та таким, що відповідає чорному піару з метою вироблення негативної громадської думки про діяльність компанії.

В публікаціях Генадій Друзенко наголошує, що він звернувся до журналістів одного з провідних телеканалів України для привернення уваги громадськості, залучивши свої особисті контакти і людей. Автор публікацій зазначив, що журналісти вже готують сюжет для виходу на телеекрани, який на наше глибоке переконання, буде містити «чорний» піар, брудний наклеп та неправиду інформацію.

Вважаємо, що підготовка до виходу сюжету на телеекрани переслідує лише одну мету – підірвати ділову репутації нашої компанії, придати громадському осуду неправдиву інформацію, а також здійснити соціальну атаку, надати викривлену, маніпулятивну інформацію про діяльність нашої компанії під час дії карантинних обмежень.

Інформую Вас, що мені відомо про те, що Генадій систематично публікує провокативні неправдиві публікації в мережі Facebook, які є ганебними та не відповідають дійсності.

Після виходу публікацій Генадія Друзенка в мережі Facebook, я особисто зателефонувала замовнику Ігорю Бронеславовичу Вацковському, розмови яких записані на серверах компанії. В ході спілкування Ігор був дуже здивований тим, що від його імені без надання його згоди в мережі Інтернет розповсюджують інформацію про смерть батька, особисто ніколи не знайомий і ніколи не спілкувався з Генадієм Друзенко. Крім цього, в телефонній розмові він запевнив мене, що нікого не просив і нікому не доручав поширювати інформацію про смерть його батька, створювати на горі батька негативне інформаційне середовище. Ігор був шокований, що невідомі особи в мережі Інтернет та ЗМІ використовують його горе для власного чорного піару.

Ігорь Бронеславович після цього в телефонному режимі особисто звернувся до Генадія Друзенка з проханням негайно видалити негативні публікації з мережі Facebook, на що Генадій Друзенко йому категорично відмовив, а також повідомив, що незабаром Ігорю зателефонують журналісти телеканалу, яких він долучив до брудної інформаційної атаки. Генадій Друзенко напогливо попросив Ігоря надати журналістам коментарі щодо ситуації з похованням його батька.

Звертаю вашу увагу, що всі розмови з моменту першого дзвінка Ігоря Бронеславовича до працівника компанії та під час постійного спілкування з замовником та Генадієм Друзенко, записані на сервери компанії та будуть використані як доказ у судовому порядку для захисту честі та гідності, ділової репутації компанії.

Я, Ландар Алла Петрівна, як директор компанії, особисто зателефонувала Друзенко Генадію. В особистій розмові повідомила його, що ми будемо звертатись до суду для захисту честі, гідності та ділової репутації, оскільки його публікації підривають ділову репутацію компанії, є проявом чорного піару з залученням журналістів ЗМІ, є наклепом та не відповідають дійсності.

Зазначені публікації викликали бурхливе обговорення серед громадськості та не могли не привернути увагу ЗМІ до інформації. Так, 28 квітня 2020 до головного офісу компанії прибули 2 журналісти одного з телеканалів, які, як потім з’ясувалось, один із хотіли отримати коментар для свого сюжета щодо організації поховання померлих від COVID-19 осіб у м. Києві.

Журналіст посилався на публікацію Генадія Друзенко «ПОХОВАННЯ ВІД “ПЕТРА ВЕЛИКОГО” або ЯК ЗАРОБИТИ НА ЧУЖІЙ БІДІ, розміщену в мережі Facebook, як на підтвердження нібито монопольного становища компанії на ринку ритуальних послуг та явного завищення цін на проведення поховання померлих від COVID-19 осіб.

Наголошуємо, що інформація, викладена у публікаціях Генадія Друзенко не відповідає дійсності, є брудним наклепом, однобічною і штучно викривленою, яка спрямована на підрив ділової репутації та іміджу нашої компанії, яка працює на ринку ритуальних послуг вже 25 років.

Вважаємо, що поширенням недотостовірної інформації та приверенням до цього питання уваги громадськості та ЗМІ, Генадій Друзенко займається журналістським «кіллерством», безпідставно та цілеспрямовано підриває ділову репутацію та імідж компанії. Крім цього, сам Генадій Друзенко у своїх публікаціях зазначає, що ним буде організоване безкоштовне перевезення померлих від COVID-19 осіб, для чого він розпочав збір коштів.

Генадій Друзенко, не цураючись брудних методів та чорного піару, використовує горе втрати близької людині для привернення уваги до своєї особистості.

Враховуючи вищевикледене, просимо усіх ЗМІ, інтернет-видання, громадські та волонтерські організації віднестись критичнодо інформації та тверджень, які викладені у публікаціях Генадія Друзенко в мережі Facebook, не приймати участі у чорному замовному піару окремих осіб та дестабілізації ситуації в крайні у складні часи поширення коронавірусної хвороби.

Звертаємось до усіх, кого це може стосуватись – не піддаватись на можливі провокації, допомагати один одному у важкі часи, не допускати виникнення розбрату серед населення та не спекулювати на темі поховання померлих від COVID-19 осіб.

Наголошуємо, що компанія у своїй діяльності керується виключно чинним законодавством, з дотриманням усіх вимог та обмежень, які встановлені на дії карантину в Україні. Ми піклуємось про безпеку наших замовників послуг з метою недопущення можливого зараження коронавірусною хворобою населення країни під час організації поховання померлих осіб.

З повагою,

Директор

ПП ПФ «Петро Великий»

А.П.Ландар

P.S. Ось що про вищевикладену ситуацію сказав голова громадської організації «Київській міський комітет порятунку бізнесу» Микола Криворот.

«Когда желание казаться больше совести

Давеча столкнулся с очередной жизненной ситуацией когда человек ради само-пиара готов шагать по совести чести и достоинстве. И так сама предыстория:

Некто gennadiy Druzenko исходя из данных на странице фейсбук волонтер, разместил у себя на страничке разоблачающий пост о «российской деспотичной компании» ТОВ Петр Великий. Описав ситуацию что компания занимающаяся ритуальными услугами заламывает цены на горе людей, ну и он как волонтер и «победитель» заставил компанию снизить цену для родственника у которого произошло горе, а в планах у него бесплатно и для своих как он написал готов возить умерших поэтому добыл машину скорой помощи и в общем готов!!! Ах да его как победителя и разоблачителя возмутила ситуация что он приехав в крематорий города Киева сказал им что он будет возить умерших на что услышал в ответ что от него никого не примут, а компании которые могут этим заниматься есть в том числе и ТОВ Петро Великий, возмущению «героя» gennadiy Druzenko» не было предела и его осенила мысль что российская деспотичная компания Петро Великий теперь еще и похоронная мафия)))) Ведь мозгов подумать что работники крематория не могли ему ответить по другому у него не возникла. Герой gennadiy Druzenko решил что для того что бы оказывать ритуальные услуги нужно взять пример из «героя» Собачье Сердце ведь все просто положил и повез и невдомёк человеку, что для этого нужно иметь соответствующий квед-деятельности, что для этого нужно быть ознакомленным с требованиями прописанными в законе Украины, быть зарегистрированным на сайте КМДА, а там таких компаний более 100 и заключить договор, что бы департамент понимал что есть такая то новая компания и какие услуги она будет предоставлять но это все ведь для законопослушных компаний, а «герой» gennadiy Druzenko он же другой, он сразу заявляет он ВОЛНТЕР!!!! Ну а теперь о реальных фактах этих событий:

Человек Игорь у которого произошло в семье горе и умерли близкие обратился в компанию Петро Великий за оказанием похоронных услуг, на свое усмотрение выбрал похоронную атрибутику и сказал что оплатит чуть позже. Со слов самого Игоря он надеялся на помощь со стороны КМДА или же от волонтерской организации но к сожалению не помогли ни там ни там и Игорь вечером приехав на магазин рассказал о своем горе о череде смертей в его семье, продавец набрала руководителя Аллу Петровну Ландар, после чего руководитель сообщила, что стоимость похорон составит всего 8 тыс. грн..После похорон Игорь набрал компанию и поблагодарил и за понимание и за качество услуг, сказав что ему отказали с помощью везде где он обращался поэтому компании спасибо за понимание.

Казалось бы на этом все но нет для некто gennadiy Druzenko нужен пиар любой ценой и он начинает выкладывать посты о своих псевдо победах присваивая себе заслугу что он добился снижения цены с учетом того что даже не общался с компанией, а узнал об этом от знакомых Игоря. Компании Петро Великий переслали пост «героя» gennadiy Druzenko после чего руководитель компании созвонилась с Игорем узнать что же не так произошло и тут самое интересное, сам Игорь был удивлен сутью изложенной информации и о том что никому никакое интервью или просьбу разместить что либо не давал более того пост лживый. Компания попросила Игоря связаться с «героем» gennadiy Druzenko и что бы Игорь если считает что пост ложь попросит его убрать. Что делает «герой» gennadiy Druzenko он снимает свой первый пост НО пишет что это заставили сделать Игоря как вы догадываетесь российская похоронная мафия.

Коротко о дальнейших событиях я Криворот Николай задал под статьей в фейсбуке у «героя» вопрос есть ли доказательство у «героя» gennadiy Druzenko что компания российская ну и естественно после этого был забанен этим псевдо героем.

Так вот судя по моей переписке под постом у gennadiy Druzenko могу сказать с полной ответственностью что ты gennadiy Druzenko Лжец!!!!!

Забанив меня потому что на конкретные вопросы у тебя ответов нет, ложь от тебя есть, а фактов нет!!! Ты соврал что компания российская и что самое страшное ты знал что компания Петр Великий Украинская, а твои жалкие аргументы что у тебя ассоциации названия компании с Петром Первым я комментировать не буду это скорей всего к специалистам из другой области. Теперь почему Лжец: потому что сегодня связывались с человеком у которого произошло горе и он сказал что тебе никакие комментарии не давал!!!! более того когда прочитал твой пост был в шоке от написанного и прокомментировал что обращался и в КМДА за финпощью и к волонтерским организациям и никто не помог и только компания Петр Великий без разговоров на его просьбу сделала скидку и ты «нехороший человек» к этой скидке не имеешь отношения но зато решил приписать ее себе как победу, так вот человек связался и попросил тебя удалить пост!!!, а ты «нехороший человек» это преподнес не как лжепост со своей стороны, а как якобы давление на человека который просит удалить твою ложь. Все это говорит лишь о моральных качествах «героя» gennadiy Druzenko как человека ну да Бог с тобой. И на последок так как я очень хорошо знаю данную компанию напишу тебе о том что сам руковидетель этой компании Алла Ландар никогда не напишет не в фейсбуках, сайтах или где либо, так вот:

Компания названа семьей, а именно детьми при регистрации именем отца действующего руководителя и собственника Аллы Петровны ее отца звали Петр Пантелеймонович и для детей их отец был именно ВЕЛИКИМ поэтому так и решили назвать компанию!!!!! Теперь идем дальше: Специально для тебя «герой» gennadiy Druzenko хочу написать что компания Петр Великий с 2014 года всех тех кто погиб на войне и обратился в компанию для захоронения компания хоронила БЕСПЛАТНО от слова вообще!!!! И это количество более 200 человек!!!! Далее для тебя «герой» gennadiy Druzenko хочу сказать что компания Петр Великий бесплатно похоронила более 100 человек небесной сотни, а те деньги что выделяло государство люди оставляли себе и с них не взяли ни копейки!!!! Дальше для тебя «герой» gennadiy Druzenko хочу сказать что похороны Олег Ивановича Михнюка сотника 8 афганской сотни так же организовывала компания Петр Великий и как ты можешь догадаться тоже не взяв ни копейки. Для тебя «герой» так же хочу написать что в 2014 году Алла Петровна попала на аудиенцию к Филарету и уговорила его помочь ей попасть на прием к главе национального банка Украины что бы выпросить для фронта для перевозки раненых с передовой бронированные старые машины что и было сделано на фронт передали 4 бронемашины. Про помощь волонтерскую Аллы Петровны писать не буду да и она не любит про это говорить, хотя у нее есть и листы благодарности и награды и грамоты.

На этом у меня к тебе неуважаемый и циничный «герой» gennadiy Druzenko все!!!!»

За матеріалами: antikor.com.ua