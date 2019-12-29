НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ ЖЕЛАЕТ УКРАИНЦАМ БЕЗОПАСНЫХ ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ

Дорогие украинцы!

Прошел еще один год нашей с вами совместной работы. Нам удалось сохранить порядок и сделать Украину безопасной.

От всей души желаем каждому украинцу, каждой семье благополучия, счастья и любви.

Пусть Новый год принесет мир, благополучие и уют в каждый дом и станет для нас годом добрых перемен.

Мы всегда стоим на страже вашей безопасности. Во время праздников правоохранители будут работать в усиленном режиме несения службы.

В праздничный период спасатели обеспечат пожарную безопасность и оперативное реагирование.

Берегите себя и своих родных, празднуйте с умом и оставайтесь мудрыми и законопослушными.

Помните: с нами вы всегда в безопасности!