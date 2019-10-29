Нардеп Скичко: без эффективного управления «УЗ» дела не будет

За десять лет в железнодорожной сфере “конь не валялся”

Причиной отсутствия новых мультимодальных логистических центров в железнодорожной отрасли Украины якобы является недостаток товарооборота, заявил директор по стратегическому развитию АО “Укрзализныця” Антон Соболевский на заседании в Министерстве инфраструктуры Украины, которое состоялось 28 октября. Об этом на странице в Facebook сообщил народный депутат от фракции партии “Слуга народа”, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта в Комитете Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко, пишет Lenta.ua.

Он отметил, что на заседании присутствовали представители Мининфраструктуры, представитель Всемирного банка Бахер Эль-Хифнави; представители бизнеса; члены Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры; представители “Укрзализныци”.

По словам Скичко, на вопрос представителя Всемирного банка, почему в Украине не создают новые логистические хабы, директор по стратегическому развитию УЗ Антон Соболевский ответил, что “бизнес не желает из-за недостатка товарооборота”. Этот ответ возмутил народного депутата. Он изложил свое видение причин такого положения вещей.

“What? !!! Вы серьезно? Не потому, что сегодня процедура получения разрешений на открытие такого логистического центра больше похожа на 12 кругов ада! Не потому, что за последние 5 лет мы наблюдаем тенденцию к постоянному падению скорости движения поездов, и она сегодня является неприлично низкой? Не потому, что распределение тяги происходит в ручном режиме и бизнес постоянно жалуется на коррупцию? Не потому, что износ основных фондов составляет примерно 90%? Нет, проблема в недостаточном товарообороте!”, – поделился своими соображениями Скичко.

По его словам, в 2009 году Кабмин принял Постановление №1390 от 16.12.2009 с утверждением программы реформирования отрасли железнодорожного транспорта в Украине с 2009 по 2019 год.

Новый законопроект №1196-1 развивает революционные шаги, принятые десять лет назад. Этот документ, как утверждает Скичко, должен дать толчок отрасли. Он включает в себя следующие пункты:

Создание (акционерного) общества; Разграничение хозяйственных функций и функций государственного управления; Формирование вертикально интегрированных структур по видам деятельности (грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, оказание услуг локомотивной тяги); Обеспечение равного доступа всех субъектов хозяйствования к инфраструктуре; Ликвидация перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко отметил, что, по состоянию на 2019 год, из вышеуказанных этапов был выполнен лишь первый пункт “создание Общества”.

“То есть, какой бы законопроект Верховная Рада Украины не приняла, без эффективного управления УЗ дела не будет! Я, как председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта, обращаюсь к руководству УЗ: что вам мешало проводить эту реформу все это время? Как так случилось, что вы сегодня довели государственную компанию УЗ к тому катастрофическому состоянию, в котором она оказалась сейчас???”, – резюмировал Скичко.

Напомним, в июле 2018 года Беларусь предложила Украине создать железнодорожный хаб в ЕС через пограничный переход “Изов-Грубешив”.