На выборах в Верховную Раду проходят четыре партии, – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Анализа и Прогнозирования, проведенного с 19 по 27 августа.

Наибольшее количество мест в новой Раде заняла бы партия “Слуга народа” (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) – 26,9%, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) – 22,1%, “Европейская солидарность” (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) – 12,6%, и “Батькивщина” (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,6%.

У других политических сил, по данным опроса, не хватит возможности преодолеть 5% барьер. “Партия Шария” – 3,7%, “Сила и честь” – 3,6%, “Громадянська позиция” – 3,2%, “Радикальная партия” – 2,9%. Остальные политсилы набрали менее 2% голосов респондентов.

Опрос проводился с 19 по 27 августа во всех областях Украины. Количество опрошенных – 2031 человек. Метод опроса – по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

По материалам БАГНЕТ