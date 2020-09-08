На портале iViche украинцы голосуют за мораторий на повышение коммунальных тарифов в период пандемии

После того, как «Нафтогаз» повысил тарифы на газ для населения на 45%, на новом социальном сервисе – портале iViche.com – открылось голосование за введение моратория на повышение коммунальных тарифов.

По сравнению с августом, цена газа для бытовых клиентов в сентябре выросла на 45% – почти в полтора раза. Причина: «Нафтогаз Украины» установил цену на газ для населения в первые две недели сентября на уровне 4,73 грн / куб. м. с НДС (без стоимости распределения). С 16 сентября тариф вырастет до 5,24 грн. / куб. м. газа.

Итак, дорожает ресурс, отказаться от которого или уменьшить потребление которого для использующих его домохозяйств, за редкими исключениями, попросту невозможно.

Кстати, карантин для взрослых или закрытие садиков, делающее для многих родителей невозможным выход на рабочее место, дистанционное обучение школьников и студентов, закрытие пунктов общепита (а все это может постигнуть вскоре любой регион), означают заметное увеличение времени пребывания людей дома. Отсюда следует существенный рост потребления газа, воды и электроэнергии.

И, наконец, очевидно, что истекшее «карантинное полугодие» и пришедшее вслед за ним полугодие «посткарантинное» оставили без работы или со сниженными доходами миллионы украинцев. Коммунальные платежи в марте-августе 2020 года и по старому «газовому» тарифу все чаще уходили в «минус» и откладывались до лучших времен – по новым же ценам «коммунальные долги» будут только расти.

К слову, существует психологическая зависимость оплат за месяц людьми, чье благополучие близко к уровню бедности или ниже его, от низкого уровня тарифа – пункты «коммуналки» до 200-300 гривен оплачиваются, более дорогие услуги домохозяйство некоторое время склонно «брать в долг».

В результате при повышении тарифа сборы поставщиков услуг могут многие месяцы не расти, а наоборот, падать – когда от оплаты временно откажутся те, кто до августа данную услугу оплачивал вовремя. И эта зависимость при прошлых повышениях цен иногда наблюдалась как в сфере оплаты газа, так и в сферах всех остальных коммунальных услуг.

Именно поэтому, пользователи iViche.com предложили проголосовать за или против идеи моратория на повышение коммунальных тарифов в Украине на период пандемии.

Большинство проголосовавших на данный момент идею такого моратория поддержали. Отдельные респонденты также выбирали и пункт опроса «все равно оплатить газ уже не могу».

Справка: социальный сервис Интернет-Вече дает возможность каждому пользователю инициировать опрос общественного мнения. Примечательно, что к авторским ответам на вопросы, участники голосования могут добавлять свои варианты. Система автоматически формирует отчет по результатам голосований и отправляет его по электронным адресам органов власти, причастным к теме исследования. Для релевантности результатов система предполагает регистрацию пользователей с указанием города и района проживания, возраста и социального статуса.