На iViche стартовало общественное обсуждение перспективы инспектирования позиций ВСУ сепаратистами ДНР

После срыва инспекции позиций украинской армии на окраине территорий горсовета Торецка (в которой должны были принимать участие представители незаконных формирований ДНР) на портале Інтернет-Віче стартовал общественный опрос на эту тему.

В опросе предложено несколько вариантов отношения к вызвавшей широкий общественный резонанс попытке инспектирования представителями боевиков так называемой ДНР позиций украинской армии у поселка Шумы, принадлежащего Торецкому горсовету Донецкой области: от «государственной измены» до «глупости» или «правильной стратегии.

У участников обсуждения есть возможность написать и собственный вариант отношения к этой противоречивой акции.

Напомним, что запланированное на четверг 10 сентября инспектирование позиций ВСУ на окраине территорий Торецкого горсовета так и не состоялось из-за дополнительных требований боевиков, с которыми не согласилась украинская сторона. И сразу после срыва договоренности боевики ДНР 10 сентября обстреляли эти украинские позиции.

Само решение о проведении совместной инспекции с террористами вызвало в украинском обществе бурную реакцию. Так, активист Сергей Стерненко организовывает акции протеста. А партия «Голос» официально заявила, что в данном решении наблюдаются признаки государственной измены.

Принять участие в опросе на эту тему можно здесь.