Миром правит страх?

Эпидемия, переросшая в пандемию, принесла чувство страха во все страны, на все континенты. Незащищенными почувствовали себя миллиарды людей.

Не претендуя на весомость своих умозаключений и, тем более, не оспаривая мнение 12 ведущих мировых мыслителей, высказавшихся о том, каким будет мир после пандемии короновируса COVID -19 (https://focus.ua), считал бы возможным и интересным проведение сопоставительного анализа поведенческой модели восточной (синской) и западной (европейской и североамериканской) цивилизаций в условиях глобального вызова для всей земной цивилизации.

Рассматривая фундаментальные различия между цивилизациями – историю, язык, культуру, традиции, религию (спасибо Самюэлю Хантингтону!), отметим, что основой культуры поведения синской цивилизации является следование законам природы, мироздания и защита своих тысячелетних традиций, что является ее ценностями.

Для западной же цивилизации ценностями являются: демократия, права человека, свободный рынок. И для этого были созданы законы, прописаны правила, по которым живет западное общество.

Синская цивилизация первой приняла на себя удар COVID -19, что заставило руководство коммунистического Китая принять масштабную программу по противодействию и борьбе с короновирусом.

Таких глобальных мер направленных на спасение десятков миллионов своих граждан, современная история не знает.

Эпидемия, переросшая в пандемию, принесла чувство страха во все страны, на все континенты. Незащищенными почувствовали себя миллиарды людей.

А ведь страх, ужас – это и есть террор (энциклопедическое определение). Психологический террор, рождающий панику у людей, создает условия для насилия и хаоса, что, в свою очередь, может привести к проявлениям терроризма, которому до сих пор, к сожалению, не дано однозначного и четкого определения (хотя существует более 200!).

На наш взгляд, под терроризмом можно понимать крайне опасное социальное явление, в основе которого лежат насилие или угроза насилия с целью создания в обществе обстановки страха, безысходности, и совершаемое (насилие) в интересах террористических групп (сообществ). Таким образом, видны и понятны отличия террора от терроризма. Поэтому важнейшей задачей мирового сообщества, является построение глобальной системы противодействия и борьбы с терроризмом, и в целом экзистенциальной безопасности земной цивилизации.

Как никогда проявилась жесткая корреляция понятий – глобальная безопасность, региональная безопасность, национальная безопасность, безопасность человека.

Построение глобальной системы безопасности должно, с одной стороны, опираться на глубокий анализ экзистенциальных вызовов и угроз цивилизации, а с другой – на соблюдение баланса между безопасностью и правами человека. Поиск этого баланса не имеет универсальных подходов и оптимальных решений. Но тенденция к повышению “весового коэффициента» безопасности явно прослеживается.

Мы являемся свидетелями того, когда трагические события, которые происходят в одном месте планеты, влияют на здоровье, психику, материальное благосостояние и безопасность человека, находящегося за тысячи километров, на другом конце земного шара.

Многие из нас помнят времена, когда в системе авиационной безопасности отсутствовали жесткие меры контроля в аэропортах – мы не снимали обувь, ремни, часы… брали на борт воду, напитки. На то момент это был баланс интересов – между авиабезопасностью и правами пассажиров.

Но международный терроризм заставил внести кардинальные и вынужденные меры повышения безопасности. И сегодня мы согласны выполнять все требования авиационного контроля и служб безопасности, сознательно понижая свои права, на некий комфорт, удобства, привилегии. На первый план выходит требования безопасности.

И здесь опять можно вспомнить как в Китае, с первых дней организации борьбы с COVID -19, были введены жесткие меры ограничения прав и свобод граждан. И по мере лавинообразного ухудшения ситуации с заражением короновирусом, требования к безопасности повышались, достигнув высшей точки, когда за несоблюдение правил безопасности и сознательное заражение других людей, наступала уголовная ответственность, вплоть до смертной казни!

В этой борьбе 1.5 млрд. Китай вышел победителем. Сработала Система, в которой государственное управление коммунистического Китая опиралась на жесткую дисциплину, невероятное трудолюбие китайского народа, его высокую духовность и следование тысячелетним традициям. Проявилась и еще одна духовная черта китайцев – сочувствие, сострадание и желание помогать другим странам (и даже тем, кто не совсем дружелюбно и корректно относится к Китаю!). Эти качества вызывают глубокое уважение у всех людей, переживающих всплеск пандемии и, ищущих способы спасения своих близких.

В такой сложный трагический момент китайский бизнес (один Джек Ма чего стоит!) продемонстрировал свою добродетель и нравственность, что казалось бы не может быть его характеристикой или оценкой. По крайней мере, к этому нас приучил бизнес западной цивилизации, для которого материальное всегда превыше духовного. А он (бизнес) даже в такой сложный период истории продолжает искать возможности бездуховного, асоциального пути обогащения, за счет неоправданного завышения цен на продукты питания, медицинские препараты, средства защиты; перепродажи (а иногда и откровенного воровства!) всего, что только можно выгодно и с большой прибылью продать! Но как показала жизнь, заработанные деньги не спасают саму жизнь!

Китай достиг впечатляющей победы над COVID -19, в результате чего:

1.Построил, фактически, новую современную систему национальной безопасности, которая способна быстро и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы. Реагирование на случившуюся трагедию, стало самыми масштабными в истории «учениями» по отражению биологической атаки. Эти “учения” позволили создать систему учета, контроля и слежения за всеми гражданами Китая, их социальными связями, а также нелегалами и иностранцами. Новая национальная система безопасности Китая сегодня использует передовые технологии и самые современные средства – автоматизированного слежения, беспилотные летательные аппараты, тепловизорные системы с автоматическим вычислением заданных аномалий и другие новинки, которые позволяют прогнозировать, анализировать, реагировать и устранять новые угрозы для безопасности страны.

Организовал новую качественную систему здравоохранения, которая в краткие сроки научила 1,5 млрд. Китай, как правильно, без паники вести себя, как следить за личной гигиеной, как пользоваться средствами индивидуальной защиты, как лечить и поддерживать близких.

Сочетание организационных, информационных, технических, кадровых, медицинских и других мер позволили Китаю выйти из масштабного кризиса, получив бесценный опыт реагирования на новые угрозы и сохранить жизни многим миллионам своих граждан.

Использовал экономический кризис для подготовки нового, очередного “прыжка тигра”, чтобы завоевывать новые рынки и укреплять свое глобальное влияние в мировой экономике. Как тут не вспомнить выражение из восточных боевых искусств: “Хоу жень фа сянь шень чжи” – Позже противника выступать, но раньше его достигать!”

Многие транснациональные компании, известные производители потеряли свои активы в Китае, где также оказались разорванными технологические цепочки и связи, что привело к экономическому кризису западной цивилизации, последствия которого пока даже в полной мере не предсказуемы.

А восточная цивилизация выходит из кризиса обновленной, готовой, демонстрируя свои духовные ценности, сотрудничать со всеми, кто хочет жить в гармонии с собой и природой.

Что же будет дальше, после окончания пандемии COVID -19?

В этом вопросе трудно не согласиться с мнением 12 ведущих мировых мыслителей. Мир действительно будет меняться. Нас ждет новый мировой порядок. С разрушенными и созданными новыми союзами, альянсами. С возрастающим недоверием и национальным обособлением. С новыми вызовами и угрозами. С глобальным экономическим кризисом… А значит, и с необходимостью совместного решения вопросов, связанных с выживанием цивилизации, переосмыслением ее ценностей.

Но главной ценностью остается человеческая жизнь!

Александр Дичек,

президент МОО “Международное антитеррористическое единство”

участник деятельности Совета Европы