Микитась рассказал, кто убивает надежды вкладчиков УКРБУДА получить свои квартиры, – СМИ

Об этом бывший глава УКРБУД заявил на брифинге репортерам ряда интернет-изданий. По его словам, инвестор, даже при поддержке государства, сможет достроить квартиры УКРБУД лишь в том случае, если оставшиеся ценные активы компании не будут разворованы, – передают Власти.нет со ссылкой на Аргумент.

В частности, на брифинге М. Микитасем была озвучена версия дерибана имущества «УкрБуд», который утверждает, что те, кто зашли в компанию под видом инвесторов, теперь пытаются «допилить» ценные активы и бросить на произвол судьбы 40 000 украинцев – рядовых инвесторов «УкрБуд». В подтверждение этих обвинений, журналистам предоставили документы и доказательства, по которым пул из 12 бывших компаний «УкрБуд», которые еще остались в компании и числились за бывшим замглавой корпорации В. Мармышем, недавно был переоформлен за 1,6 млн долларов на подставных лиц – людей мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Тогда как рыночная цена выведенного имущества составляет, как минимум, 50 млн долларов США!

«Меня не услышали, когда я пытался объяснить и Кличко, и окружению Зеленского, что доверять тем людям, которые развалили «УКРБУД», что они приведут нормальных инвесторов и решат проблему многочисленных недостроев – это бессмысленно, потому что именно они и являются причиной краха и упадка компании», – приводят слова Микитася журналисты.

По мнению экс-нардепа, слухи о том, что якобы зашел новый инвестор, который все уладит, все решит, привлечет средства, построит жилые дома – и все будут довольны: это пыль в глаза людям, потенциальным инвесторам и Президенту.

По его словам, то, что сейчас происходит вокруг тех активов, которые еще остались в «УкрБуд», не выдерживает никакой критики. И это может привести к непредсказуемым последствиям.

Микитась уверен, что ни бывший заместитель и юрист ООО «УкрБуд Девелопмент» Вячеслав Мармыш, ни мэр Чернигова Владислав Атрошенко, ни «фейковый» инвестор Федотенков не имеют никакого права на эти активы, тем более их кому-то продавать за миллионы долларов.

«Те, кто захватил имущество «УкрБуд» уверяют, что имеют права на активы, на землю, на строительные площадки, которые закреплены за определенными фирмами. Они ищут среди инвесторов тех, кто решится приобрести эти активы. Но предупреждаю – не делайте ошибок, не отдавайте деньги мошенникам, даже если юристы будут уверять, что с документами все в порядке. Я гарантирую, что все, что будет приобретено у рейдеров, потом придется возвращать без всякой компенсации», – предостерегает Микитась.

По глубокому убеждению Микитася, спасти ситуацию с «УкрБуд» можно, если сохранить активы, оставшиеся в единственном пуле, провести честный, открытый конкурс, и гарантировать инвестору защиту его прав. Он сообщил, что такой настоящий инвестор есть, но коррупция вокруг «УкрБуд» его отпугивает. Экс-нардеп напомнил, что речь идет о 40 000 украинцах, надежды которых получить собственное жилье могут окончательно исчезнуть. Что, в свою очередь, может привести к непредсказуемым последствиям, если дать рейдерам возможность завершить задуманное. Он призвал Президента обратить на эту проблему особое внимание.

В подтверждение своих тезисов и высказываний, сторона Микитася предоставила журналистам документы и сведения, которые раскрывают истинные намерения рейдеров, и показывают взаимосвязи между ними и их фирмами.

В частности, на брифинге внимание журналистов обратили на тот факт, как бывший юрист «УкрБуд» Вячеслав Мармыш, которого САП обвиняет в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму 81,64 млн грн, 12 февраля вышел из СИЗО под залог в 40 млн грн.

Сторона Микитася напрямую связывает это с незаконной продажей 12 последних ценных активов «УкрБуд» мэру Чернигова В. Атрошенко за 1,6 млн у.е., которые странным образом равны 40 млн гривен, внесенных Атрошенко за Мармыша в качестве залога.

На самом деле, по утверждению стороны Микитася, произошло незаконное переоформление активов «УкрБуд» на людей Атрошенко – Александра Суркова и Наталью Дьякову, что подтверждают многочисленные записи в ЕГР и взаимосвязи между этими лицами. А теперь эти объекты пытаются продать по частям, хотя не имеют на это никакого права! В частности речь идет о следующих объектах: ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛТД», ООО «А.В. ИНВЕСТИЦИИ», ООО «ФАЗУС», ООО «БОТЛЕР», ООО «СТАВЕК», ООО «УКРАИНСКИЙ СТАНДАРТ», ООО «А.М. ОЛИМПИК ИНВЕСТМЕНТ», ООО «АВАЛОН КИЕВ», ООО «А.В. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», ООО «РИЭЛКОМ», ООО «РИЭЛКОМ НОВЫЙ», ООО «С.А. ПРАВО НА ЗЕМЛЮ», совокупная рыночная стоимость которых достигает 50 млн долларов США!

Во время брифинга журналистам сообщили, что в дерибане активов «УкрБуд» также замешан известный застройщик Вадим Столар. В частности, обратили внимание на то, что один из новых псевдоинвесторов, ресторатор Дмитрий Федотенков — это человек Вадима Столара, и именно за деньги Столара произошло переоформление большей части активов «УкрБуд» на Федотенкова, а затем вывода на личные счета успешного ресторатора 144 млн гривен с продажи активов!

Сторона Микитася уже обратилась в НАБУ, САП и ГБР, передала все доказательства упомянутых сделок и надеется на быструю и правомерную реакцию органов и недопущения незаконной продажи рейдерами активов «УкрБуд».