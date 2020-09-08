Московские игры на просторах Беларуси продолжаются

Приезд премьер-министра РФ Михаила Мишустина на встречу с Лукашенко в Минск, что очевидно, означал предварительное согласование интеграционных договорённостей с РФ и сдачу тех или иных промышленных активов Москве. Всё остальное уже письменно, скорее всего, будет оформлено непосредственно в ходе переговоров Путина и Лукашенко в Кремле. Президенту РФ последний нужен, но ослабленный – во всяком случае до окончательного подписания очередного Большого договора.

В то же время, несмотря на закулисные переговоры, Белокаменная не собирается сворачивать свою подрывную деятельность на территории Беларуси. Если говорить более точно: Москва не будет пока ликвидировать оппозиционное движение, ширмой которого является Координационный совет по трансферу власти в Республике.

Вообще-то следует понимать: сама по себе формулировка «Координационный совет» не нова. Она появилась в 2012 году во время протестов на Болотной площади в Москве, когда недовольная часть населения вышла на улицы российской столицы. Тогда при помощи кремлёвских специалистов и сотрудников ФСБ РФ была начата специальная операция по созданию идентичного белорусскому совету, также оппозиционному.

После формирования этой организации и включения в неё таких знаковых для Кремля игроков, как Собчак, Яшин, Кашин, обоих Гудковых, была поставлена задача: уничтожить изнутри противодействующее Путину движение. Напомним, тогда в России стартовала «рокировка» – шахматный термин, которым последний обозначил возврат свой и Медведева на прежние позиции, соответственно – президента и премьера.

То, чем занимались данные «оппозиционеры», можно назвать очень просто – организованным расколом. В конечном счёте они переругались на камеры, а массовый протест сошёл на нет, так как у него попросту не было лидеров. Кстати, стоит отметить, что на втором, более правом фланге, находился ещё один представитель российских спецслужб – ныне покойный Эдуард Лимонов. Он должен был оттянуть на себя радикально настроенных граждан. Последние в дальнейшем использовались российскими силовиками в ходе агрессии против Украины в 2013-2014 годах и далее.

Сегодня в Беларуси также существует Координационный совет. Его сформировала – и это подтверждают члены президиума КС – Светлана Тихановская. Её муж, Сергей Тихановский, в прошлом кандидат в президенты Беларуси, имеет довольно состоятельный бизнес в России, превышающий 10 млн рублей годовых. А кроме всего прочего, он является человеком, тесно связанным с РПЦ РФ. В онлайн-архиве можно найти немало фотографий, где он принимает активное участие в акциях при участии патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (Гундяева). Его днепропетровские друзья, Александр Луценко и Александр Добов, временами приезжающие в оккупированный Крым, занимаются целенаправленной религиозной деятельностью. Первый из них, к примеру, открыл православный благотворительный центр социальной адаптации (Днепр) и занимается распространением веры в украинских тюрьмах на востоке страны. Второй – является профессиональным паломником российской церкви.

Учитывая абсолютную идентичность в названиях, очевидно, что Светлана Тихановская создавала очередной Координационный совет (оппозиции) при содействии – по меньшей мере – российских политтехнологов, если не больше.

Существуют два момента, которые изначально смущают. Первый – то, что приказ на её вывоз из Беларуси лично отдавал Александр Лукашенко. Второй – то, что ныне власть в КС постепенно переходит в руки штаба ещё одного кандидата в президенты Республики, ныне отбывающего заключение в СИЗО, Виктора Бабарико.

Почему в замешательство приводит первый момент? Потому что становится ясным, что она косвенно соприкасалась с местным КГБ. На каком этапе и в какой форме она с ними могла сотрудничать пока неизвестно. И также непонятно, вывозили ли её по общему согласованию Минска и Москвы.

Второй нюанс также важен, так как он доказывает, что ныне каждая из сил в оппозиционном лагере пытается воспользоваться тактическим преимуществом и, действуя в интересах РФ, оттянуть на себя фокус внимания протестующих масс.

На сегодняшний день уже известно, что политические силы внутри КС начали между собой конкурировать и публично выяснять отношения. Последний пример – выпущенный Виктором Бабарико видеоролик (был подготовлен ещё до задержания) о старте формирования новой оппозиционной партии «Вместе». Цель данной политсилы – помимо указанных задач КС – это реформа Конституции. По словам Тихановской, это является прямым подыгрыванием Лукашенко с точки зрения выдвинутой им инициативы по проведению очередного конституционного референдума.

Для общего понимания ситуации следует пояснить: Москве было бы временно провести конституционную реформу в Беларуси. Возврат к Конституции Беларуси образца 1994 года – это переход власти от президента к парламенту, а значит к правительству. А при интеграционной форме управления государства – это более, чем выгодный инструмент.

На самом деле новая партия Бабарико создаётся по двум причинам. Первая – простая: Москве необходимы легальный участники политического переговорного процесса в Беларуси. КС таковым не является. Для подобной коммуникации, а значит финансирования, нужна политсила. Вторая – это переговоры с властью, создание конституционного совета по примеру российского, где как раз и будут обсуждаться вырабатываться поправки к Конституции Беларуси.

Официальный Минск, как ранее указал глава МИД Республики Владимир Макей, видит решение этого вопроса в течение полутора – двух лет. Условная оппозиция, представляющая на самом деле интересы Кремля, требует быстрого решения вопроса. Далее должен снова звучать вопрос углубленной интеграции двух стран и, следовательно, фиктивного правительственного контроля.

Есть ещё одна довольно интересная деталь, которая отличает подходы лагеря, где ширмой является Тихановская, и сил, перед которыми стоит Бабарико и его сотрудники. Первая видит транзитный период без Лукашенко, но при временно правительстве из числа действующих министров. Вторые же хотят переговоров с Лукашенко, но не говорят о транзитном периоде.

Как обозначили в КС, часть силового блока Беларуси якобы перешла на сторону протестующих. Любопытным на этом фоне выглядит увольнение и последующая замена руководства КГБ и Совета безопасности Республики, проведённая Лукашенко.

Перед тем как говорить о двух наиболее заметных и важных фигурах в протестном движении Беларуси – Бабарико и Цепкало – следует обозначить, кто точно является людьми первого в Координационном совете.

Ключевое медийное лицо – Мария Колесникова. О ней мало что можно сказать, помимо официальной малой биографии, связанной с музицированием в Германии. Однако заметно, что за пару месяцев она стала политиком, который, в отличие от Тихановской, способен возглавить протест. Более того, сейчас она является единственной фигурой, которая может это сделать. И то, что она вместе с Бабарико огласила о создании партии «Вместе», говорит о том, что поставлена задача: протест слить, а отдельных оппозиционеров сделать двигателем политической борьбы.

Она редко коммуницирует с Тихановской и не считает её ключевой фигурой ни в КС, ни в протестном движении. Преданный человек Бабарико. Объяснимо, что именно ей глава радиостанции «Эхо Москвы» (финансируется н деньги Газпрома) выделил часовую программу в эфире медиа.

Максим Знак – профессиональный юрист. Также является частью штаба Бабарико. Несмотря на то, что ранее не был замечен в политической борьбе, до слияния его фирмы «ЮрЗнак» с другой юридической белорусской структурой «Боровцов и Салей», активно сотрудничал с российскими компаниями, например, с «Аэрофлот», Судотехнолгии (идёт по линии РЖД) Также были и медиа, «Аргументы и Факты» (контрольный пакет акций принадлежит мэрии Москвы).

Павел Латушко – бывший посол Беларуси в Польше, Португалии, Франции, экс-министр культуры. Последнее место работы – директор Купаловского (ныне протестующего театра). Ныне (после заявления Лукашенко о скоро наказании) уехал за границу.

Он – самый молодой белорусский дипломат времён СССР. Окончил кузню кадров белорусского КГБ – Минский лингвистический университет. С 2017 по 2021 год Беларусь стала частью Исполнительного комитета ЮНЕСКО. Там с самого начала голосовалось о мониторинге ситуации в Крыму. Латушко всегда давал голос «против» любых инициатив международной организации.

Латушко активно скрывает свою связь с Бабарико. Однако за глаза люди знающие говорят, что он находится в его обойме и отвечает за международную составляющую.

Можно было бы ещё включить в список писательницу, нобелевского лауреата Светлану Алексеевич. Однако тираж её книг постоянно обеспечивал фонд Виктора Бабарико.

Все представители команды Бабарико, находящиеся в Координационном совете Беларуси не признают Крым частью Украины, не желают отвечать на вопросы, связанные с российской агрессией на Донбассе и уходят от ответов, связанных с углублённой интеграцией Беларуси и России, аргументируя всё тем, что между двумя странами существует Союзный договор, регламентирующий вопросы политического и экономического взаимодействия государств.

На самом деле с точки зрения реальных фасадов, представляющих центры влияния РФ в Беларуси необходимо рассматривать двух людей – упомянутого Виктора Бабарико и ещё одного экс-чиновника команды Лукашенко Валерия Цепкало.

Сначала скажем о Викторе Бабарико. Он с 1995 являлся сотрудником банка «Олимп», который в последующем стал собственностью Газпрома в 1997 году. Здесь важно знать всю подноготную – того, как это финучреждение переходило к Москве.

В 1990 году, когда всё и всем уже было понятно, в Республике создаётся государственный Банк экологического развития. Ключевые инвесторы – каста местных промышленников. Далее, спустя годы, когда постсоветские страны раздирает дикий капитализм, на базе банка появляется новая структура под названием «Олимп» – самая крупная в Беларуси частная инициатива того времени.

Далее 1996 год – референдум относительно Конституции Беларуси, организованный Лукашенко. По факту – госпереворот. До 1997 года вся власть в стране перешла от Верховного совета Республики к нынешнему главе белорусского государства. Москва поддержала подобные изменения, Лукашенко. Взамен она получила банк «Олимп» (ныне Белгазпромбанк), где собственником теперь числится российский газовый монополист Газпром.

Важно, что Виктор Бабарико работал до, во время и после транзита белорусской собственности. Он был участником всех событий, связанных с тогдашней сделкой Москвы и Минска. Поэтому сегодня он является одной из опор российского энергетического интереса в Беларуси. И именно по этой причине он долгое время оставался неприкосновенным на территории Республики.

Согласно последним договорённостям Лукашенко и Путина, «Белгазпромбанк» будет сохранен. Значит, будет сохранён и Виктор Бабарико. Поэтому сейчас главная задача России – это освободить последнего из СИЗО и сделать возможным его дальнейшее участие (через активистов последнего) в активной политической жизни страны.

Один из вероятных сценариев – участие в борьбе за конституционную реформу Беларуси, где ключевая задача – ограничение полномочий Лукашенко для последующего перехода власти к Москве.

На самом деле большее внимание стоит обратить на другого человека – Валерия Цепкало. Этот человек – не просто карьерный дипломат, посол в элитных для советского блока странах, в том числе и США. Он не просто долгое время возглавлял Парк высоких технологий, где были воспитаны ныне оппозиционные власти Лукашенко айтишники.

Валерий Цепкало – ближайшее доверенное лицо бывшего президента Беларуси Шушкевича. И он тот человек, который в момент политического кризиса в Беларуси, когда власть переходила в руки Верховному совету уже независимой Республики, сделал ставку на Лукашенко.

Именно Цепкало отвёз тогда молодого и начинающего политика Александра Лукашенко в Москву для того, чтобы тот был представлен в качестве единого пророссийского кандидата. Ключевым лоббистом в этих переговорах была российская партия ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским. Она толкала кандидатуру Лукашенко. Это, кстати, ныне влияет на отношения двух вышеуказанных политиков. И это отдельно повлияло на восхождение по карьерной лестнице самого Цепкало.

В 1994 году Лукашенко по наитию Цепкало выступил на закрытых встречах в Москве за Союзное государство с РФ, за углублённую интеграцию. Именно Цепкало являлся и продолжает являться ключевым проводником этой идеи в белорусской политике.

Одной из важнейших позиций здесь является поддержка Цепкало со стороны уроженца Беларуси, российского бизнесмена Дмитрия Мазепина. Ныне этот человек возглавляет белорусско-российский деловой совет. Является вместе с ещё одним миллиардером из РФ Прохоровым владельцем «Уралкалия». Ранее возглавлял Уралхим. До этого – предприятие «Сибур» (Газпром). Вообще долгое время находился в орбите именно этой компании. Отдельно нужно указать, что есть связь и с Дерипаской (Семья).

Есть предположение, что нынешние стачки на предприятиях Беларуси, в особенности связанные с химпроизводством, были инициированы или частично финансированы Мазепиным. Нужно помнить, что «Беларуськалий» является прямым конкурентом «Уралкалия», что в белорусских калийных месторождениях давно заинтересована РФ.

Сейчас наиболее активное внимание необходимо фокусировать именно на Валерии Цепкало. Его стратегия напоминает ту, которую ранее выбрал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Ныне Цепкало так же, как и бывший глава украинского государства, посещает иностранные государства, общается с зарубежными политиками и заручается их поддержкой.

Важно понимать, что он единственный, кто пообещал Лукашенко и его семье гарантии безопасности именно на территории Беларуси. И конкретно Цепкало обещал России создание Союзного государства.

Александр Смирнов, “Міжнародний Кур’єр”