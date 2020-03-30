Маски в сторону!

Пандемия короновирумcа мгновенно сорвала маски со всех. Власть имущие и просто богатые люди вдруг обнаружили, что они в одной лодке с чернью.

“Живу без ласки, Боль свою затая Всегда быть в маске – Судьба моя!” Ария Мистера Икс.

Жизнь меняет людей. Увы, как правило, в худшую сторону. Особенно быстро маска мнимого благородства или лживой порядочности слетает во время социальных катаклизмов.

Пандемия короновирумcа мгновенно сорвала маски со всех. Власть имущие и просто богатые люди вдруг обнаружили, что они в одной лодке с чернью. Как оказалось, вирус косит всех, от принца Чарльза, до сантехника дяди Васи из соседнего ЖЕКа.

И вот ведь не задача, раньше свалить можно было в благополучную Европу. А теперь Европа – очаг всемирной чумы под названием “КОРОНАВИРУС”.

Вы заметили, что слово, значение которого еще месяц назад знали только специалисты – полностью перевернуло мир. На повестке дня только КОРОНАВИРУС.

Агрессия РФ против Украины, война в Сирии, землетрясения и наводнения – все на задний план. Случись сейчас пожар в Нотр-Даме или затопление в Лувре – никто внимания не обратит. Все новости идут в эфир исключительно с приставкой – короно.

Есть один позитивный момент. Пандемия позволяет избавится от случайных людей и симпатий в вашей жизни.

В Украине только начало процесса. Но уже сейчас всплывают фамилии людей, которые пытаться нажиться или втихую сэкономить, увольняя сотрудников.

Отдельный вопрос о церковниках. Я, не хочу обидеть чуства верующих, но мы же в 21 веке живем. Призывы “усилить молитвы” или отказ от закрытия церквей на период карантина – пещерное мракобесие. Иногда думаешь, чего больше в попах: службы Богу или желания продать лишнюю свечку.

Как бы то ни было, мир уже никогда не станет таким, как прежде. Для очень многих жизнь разделится на до и после. А, для всех других, хочу напомнить, что: “… Аннушка уже разлила масло”.

Владимир Коваль