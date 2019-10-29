В воюющей стране Укроборонпром и Министерство обороны все никак не могут довести до ума военную промышленность. К сожалению, такие предприятия как завод «МАЯК» навряд ли можно вернуть к жизни.

До декабря 2017 года ПАО «Завод «МАЯК» был ведущим и прибыльным предприятием в Украине, которое было обеспечено высокоточным оборудованием и современными технологиями, специализировалось на разработке и изготовлении стрелкового и артиллерийского оружия, а также их составных компонентов, занималось ремонтом и модернизацией военной техники, производило акустическую аппаратуру. Это единственное предприятие в Украине, которое выпускало военную стрелковое оружие и каждый год разрабатывало и внедряло в производство ряд новых видов оружия — пулеметы, снайперские винтовки, минометы, штурмовые винтовки, и в первую очередь выполняло заказ различных силовых структур и ГК «Укроборонпром».

В течение каждого года происходило увеличение объемов производства в среднем до 30% ежегодно, обеспечивая стабильное финансовое положение предприятия. И главное, что завод не имел задолженностей по налогам, сборам, обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, задолженностей по выплате заработной платы работникам завода. Руководство ОАО «Завод «МАЯК» сумело набрать и сохранить трудовой коллектив, который работал с увлечением и вдохновением. Однако, в феврале 2018 года состоялась смена менеджмента и руководства.

Новым генеральным директором ПАО «Завод «МАЯК» был назначен Гаврилов Владимир Николаевич. На завод Гаврилов привел свою «команду»: первым его заместителем стал одноклассник Лошаков Ю.А., а еще одного друга Богданова Л.В. он поставил руководителем дочернего предприятия «Производственно-коммерческое предприятие» Маяк- сервис».Отсутствие производственного опыта, непонимание специфики работы военного предприятия, некомпетентность в управлении большим отлаженным производством, на фоне жадности и коррумпированности новой команды быстро привели завод к катастрофическому состоянию: был прекращен выпуск всех изделий; приостановлено выполнение многих контрактов, включая контракты Министерства обороны Украины; контракты с Киевским бронетанковым заводом не выполнены; постоянное сокращение сотрудников без выплаты им заработной платы; умышленное затягивание и невыплата заработной платы на фоне хищения и нецелевого использования средств и т.д.

Отсутствие стратегии развития завода, полный провал кадровой политики, хроническая невыплата заработной платы (16 млн 357 тыс 399 грн) привело к полной потере квалифицированных сотрудников начиная от токарей, сборщиков, энергетиков и заканчивая главным конструктором. Как сообщалось в СМИ, объемы невыплаченной заработной платы и количество поданных исков сотрудниками достигли таких вопиющих масштабов, отчего Киевской местной прокуратурой №5 гендиректору ОАО «Завод «Маяк» сообщено о подозрении за невыплату заработной платы работникам.Неуплату налогов превысила 23 млн грн, из них более 21 млн грн — это неуплата земельного налога, что заставило Государственную фискальную службу взимать эту задолженность в судебном порядке.

Недавно Укроборонпромом был уволен директор Киевского бронетанкового завода. Причиной увольнения Вадима Шкавро с должности директора госпредприятия «Киевский бронетанковый завод» стало нестабильное экономическое положение завода и угроза срыва выполнения государственных заказов. При этом оборонное предприятие «Завод «Маяк» за последние несколько лет под руководством мошенника-директора В. Гаврилова было уничтожено.

Вывезен целостный технологический комплекс и продан на металлолом, потеряно около 700 рабочих мест, были утрачены технологии, поскольку все деньги «шли в карманы», при этом господин Гаврилов сидит на своем месте. Последние станки пытались вывезти на прошлой неделе, чему сначала помешала полиция, а потом спустя пару дней, три грузовика с оборудованием все-таки выехали с территории. За такое, в принципе не мешало б директора привлечь к ответственности! Но судя по всему-НЕКОМУ!

Государство допустило, что за один год деятельности В. Гаврилова завод разграблен, потерял госзаказ, остановил поставки оружия в зону ООС, утонул в долгах. Предприятие перестало влиять на обороноспособность страны.

По мнению экспертов, к сожалению, предприятие не подлежит восстановлению. Так считают бывшие сотрудники завода, которую большую часть своей жизни посвятили производству, а сейчас вынуждены проводить забастовки, что получить свои заработанные копейки.

Надо отдать должное нынешнему руководству завода — они смогли найти возможности построить два футбольных поля на территории военного предприятия, и теперь отсутствие доходов от производственной деятельности, они заменили сдачей полей в аренду, что и делается руководством завода через дочернее предприятие «Производственно-коммерческое предприятие» Маяк- сервис «, директором которого является близкий друг и соратник Гаврилова- Богданов Леонид Владиславович. Таким образом, средства, которые мог получать завод, банально разворовываются.

Также, через ГП «ПКП«Маяк-Сервис» осуществляется сдача в аренду площадей военного завода, в результате чего доход от аренды получает ГП« ПКП «Маяк-Сервис», а не ОАО «Завод «МАЯК», из-за чего на счетах предприятия нет средств, в том числе и на выплату заработной платы.

Благодаря неквалифицированном менеджмента и коррупционным схемам руководства в хищении средств, завод все больше и больше тонет в долгах.

Отсутствие у гендиректора и его команды желание заниматься производством, решать первоочередные финансовые проблемы предприятия привело к открытию большого количества исполнительных производств, а также против руководства завода открыто 8 уголовных дел.

К сожалению, и у нового руководства страны нет ни планов, ни желания возрождать предприятие.

Хотелось бы спросить у новой власти, когда будет наведен порядок?!!! Если государство не в состоянии эффективно управлять военным предприятием, может нужно передать управление в частные руки как это происходит в странах Европы или в США?

Автор статьи надеется, что новая власть добьется исполнения законов в нашей стране.

На сегодняшний день вопрос остается открытым…

По материалам from-ua.com