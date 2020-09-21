Киберспорт в Украине признали официальным видом спорта

Федерации киберспорта Украины (УЭСФ) удалось добиться признания компьютерного спорта официальным видом спорта в стране.

Цитируем официальное сообщение пресс-службы УЭСФ

«Сегодня, 7 сентября, на заседании комиссии большинство голосов присутствующих киберспорта было официально признано и внесено в спортивный список благодаря слаженной совместной работе Министерства молодежи и спорта Украины, Федерации киберспорта Украины (УЭСФ), коллег из IESF-International Esports Federation и наших региональных представителей».

Стоит напомнить, что Федерация киберспорта Украины существует с 2018 года и примерно в то же время в стране стали пользоваться популярностью ставки на киберспорт и прогнозы.