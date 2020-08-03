Кузьмин: Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины

Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины

Такое мнение в ходе круглого стола “Украинская национальная идея. Цели и средства” высказал народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Ренат Кузьмин, сообщает 112.UA.

“Украинское государство должно обеспечить гражданам счастливую жизнь. Мы хотим, чтобы национальная идея была создана и поддержана всеми гражданами Украины”, – отметил Ренат Кузьмин.

Участники круглого стола призвали власть установить в Украине мир.

“Основные вопросы, которые волнуют украинцев, это мир, экономический рост, социальная справедливость, эффективное управление страной”, – добавил Ренат Кузьмин.

Участниками круглого стола были граждане Украины, которые откликнулись на предложение о создании национальной идеи, а также деятели культуры, искусства, науки. Инициатором обсуждения выступил Ренат Кузьмин.

Кузьмин также напомнил о возможности приобщиться к созданию национальной идее через социальные площадки Facebook и Telegram.