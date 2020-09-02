Кучухідзе: «Чим більше грошей буде заробляти гральний бізнес, тим більше фінансів отримає держава»

Політолог-міжнародник Антон Кучухідзе висловився про аспекти легалізації азартних ігор на території України. Експерт зауважив, що місцеві бюджети будуть збагачуватися шляхом надходження коштів від грального бізнесу, адже українці все одно грають у віртуальних закладах та роблять ставки на спорт в інтернеті.

Політолог-міжнародник Антон Кучухідзе в черговий раз висловився щодо узаконення грального бізнесу в Україні. Нагадаємо, що у вівторок, 11-го серпня, президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2285-Д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», який Верховна Рада ухвалила 14-го липня.

Коментар Антона:

«До вступу в силу закону про легалізацію азартних ігор в Україні тільки на рівні концепту існувала гіпотеза, що від грального бізнесу виграють усі: держава, бізнес і громадяни. Причому кожен отримує свої преференції. Тепер же, за станом на сьогодні, це вже не просто концепт, а законодавче зобов’язання держави Україна перед своїми громадянами. Сконцентруємося суто на економічному аспекті дивідендів від азартних ігор.

Згідно з п. 8 перехідних положень закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Кабінет Міністрів України повинен забезпечити чіткий розподіл грошових коштів, отриманих від сплати ліцензій операторами азартних ігор: надходження від букмекерів йдуть на фінансування спорту; від лотерей – на розвиток культури; онлайн казино і покер – на медицину; кошти від компаній, які надають послуги у сфері азартних ігор, підуть на сферу освіти та науки; 50% надходжень від казино і залів ігрових автоматів направляються в бюджет держави, а другі 50% – до місцевого бюджету територіальної громади, на території якої розташований відповідний гральний зал».

«На тлі даного положення особливо смішно виглядає «протестний» рух представників місцевих органів влади різних рівнів, який вони розгорнули проти розміщення у себе казино. Місцеві політики на кожних виборах кричать, що центр дає мало грошей. Так ось вам 50% від надходжень, чим ви не задоволені? Виходить, що на виборах перемагає популізм. Хотів би я подивитися на ті місцеві ради, які повернуть зі своїх бюджетів до центрального бюджету 50% надходжень від плати за ліцензії операторами азартних ігор. Також варто звернути увагу на інший важливий момент: як же залучити все більше іноземних гравців в українську юрисдикцію? Це ще один стратегічний напрям, який може принести багато користі українським операторам азартних ігор, а також державі. Чим більше грошей буде заробляти бізнес, тим більше фінансів отримає держава. Необхідно прибрати податок на виграш з гравця, він повинен дорівнювати нулю, як у переважній більшості європейських країн».

«Цей аспект на пряму пов’язаний з тим, що Верховна Рада України на десятому тижні роботи четвертої сесії упустила з виду необхідність оперативного реагування: на жаль, парламент не розгляне на цьому тижні законопроект 2713-д. Планується його розгляд тільки на другому тижні роботи четвертої сесії.

У 2713-д теж був шлях від популізму до адекватних ставок: на самому початку були депутати, які хотіли зберегти податок на виграш гравця і ввести 25% податку на валовий ігровий дохід (GGR). Однак законодавець таки почув аргументи бізнесу, і профільний Комітет ВР рекомендував ВР проголосувати за 2713-д (прибрати податок на виграш і відстрочити податок на GGR), який крім створення механізму по залученню все більшої кількості іноземних гравців, ще й допомагає попередити корупційні ризики навколо введення GGR і державної системи онлайн моніторингу. В ідеалі, звичайно ж, гральний бізнес влаштувало б прийняття даного законопроекту в турбо режимі, адже в офіційних осіб є прагнення почати видачу вже перших ліцензій операторам азартних ігор з першого листопада 2020-го року. Зниження податкового навантаження завжди допомагає бізнесу динамічніше розвиватися.

Якщо узагальнити всі вищенаведені аргументи, то виходить, що вперше за всю історію незалежності України буде створений реально цивілізований гральний ринок. Адже до 2009-го року були проблеми з соціальною відповідальністю і з розміщенням тих же ігрових автоматів всюди, де це було можливо. Сьогодні ж без верифікації та перевірки гравця ніхто не зможе отримати доступ до гри, а ігрові автомати будуть знаходитися тільки в ліцензійних місцях, а держава і суспільство стають одним з головних вигодонабувачів».