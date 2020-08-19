Кто сыграл против СБУ и Украины на беларуской теме или на манеже всё те же

Скандал с сорванной операцией СБУ в Беларуси, по попытке выманить наёмников ЧВК “Вагнер”, набирает обороты.

После освещения в СМИ версии, до боли схоже с той, которую на прошлой неделе осветили в российской “Комсомольской правде”, народный депутат Украины от фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко направил в СБУ, ГБР и ГПУ обращение с требованием открыть уголовное производство по факту вероятного совершения государственной измены главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Но тот скандал, который мы сейчас можем с вами наблюдать с голубых экранов и страниц прессы, как печатной так и электронной, имел первоисточники.

Первоисточники, которые уже не в первый раз принимают участие в подобного рода информационных акциях.

Не так давно, мы с вами могли наблюдать за схожим скандалом, когда следователи ГБР, в одной из бригад ПВО изъяли четыре клистроны. Тогда это было преподнесено как вывод из строя ПВО всей страны. ПВО воюющей страны. Вот только те, кто рассказывал о недействующей ПВО, забыли уточнить, откуда были изъяты эти клистроны: из ракет или локаторов; со склада или свалки? Так же само забыли упомянуть и о том, что запас имеющихся в наличие клистронов в Украине более чем достаточен для замены отсутствующих.

Но именно тогда через Цензор.нет начинают поступать сообщения о том, что следственные действия ГБР и СБУ – это измена и диверсия в интересах российских спецслужб. А некоторое время спустя, внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко в комментарии под постом журналиста Юрия Бутусова о возвращении в 96-ю бригаду изъятых клистронов сообщает, что российские спецслужбы получают засекреченную информацию о клистронах, поставленных ВСУ, после проверок в украинских воинских частях, и смогут вычислить каналы их получения из России.

Скандал и шум был спровоцирован опасением того, что достоянием общественности станет схема некоторых дельцов от спецслужб по “реанимации” клистронов, отработавших свой ресурс, но поставляемых в наши ПВО после восстановления по цене новой продукции. При этом поставки этих клинстронов представлялось как супер “секретные операции” по доставки их из России. Ведь на этой схеме зарабатывались серьезные деньги, а скандал её освещение свёл на нет.

Месяц спустя, тот же Цензор.нет, Юрий Бутусов и Евгений Шевченко, уже развивают сенсацию о срыве некой спецоперации ГУР МО и СБУ. Спецоперации, проведение которой уже опровергло не только ГУР МО, но и СБУ, подтвердившая, что это фейк, распространяемый в интересах России.

Вот и возникает вопрос, а кто же на самом деле в Украине действует в интересах России по злому умыслу или в следствие банальных личных интересов? Ведь одни и те же действующие лица, уже не в первый раз всплывают в историях, которые иначе как дискредитацией украинских следственных и силовых органов назвать нельзя.

Но, что важнее всего, в обеих историях, что с клинстронами, что с “вагнеровцами”, так же прослеживается след уволенного не так давно Владимиром Зеленским начальника Главного управления разведки Василия Бурбы как выгодополучателя и инициатора этих информационных игр. После увольнения Бурба явно решил принять одну из политических сторон и принять весьма активное участие в предвыборной кампании в составе одного из лагерей.

По материалам из открытых источников