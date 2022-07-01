Коррупция в Генеральной прокуратуре во время войны

Война идет не только на передовой, но и в тылу. Полиция, СБУ, Генеральная прокуратура – ведут борьбу с оккупантами и их пособниками на территории Украины.

В то же время, как весь цивилизованный мир объединился и вводит санкции против прокремлевских чиновников и олигархов, так же расследуются много уголовных дел правоохранительными органами Украины против лиц, финансирующих страну агрессора.

Например, набрать в поиске фамилии Дементиенко, гражданина Украины, проживающего в Лондоне, и его партнера Щегалевского, гражданина рф, проживающего в москве, то интернет выдаст много интересного про рейдерскую деятельность вышеупомянутых дельцов. Там есть все их «подвиги», не будем повторяться. В 2014 году они переписали свои активы в Украине на подставных лиц – интернет все помнит, и легко ознакомиться с активами и фирмами, которые были захвачены рейдерским путем.

Дементиенко проходит фигурантом по 258 статье (финансирование терроризма), но продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму через компанию ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» (код 33074306), на которую замыкается длинная цепочка компаний. В декабре 2021 года – январе 2022 года состоялась продажа части бизнеса в Крыму своему давнему партнеру Аксенову за 16 млн долларов США. Организовывал эту сделку генерал Туз Сергей, гражданин Украины, при содействии приближенного к путину Чемезова. Интересная получается компания. Они тесно поддерживают связи между собой и другими российскими бизнесменами. Так же строится завод по производству титана, стратегического военного сырья. Контролирует 39% Могилевского металлургического завода (Беларусь). По поддельным документам Дементиенко (через тот же ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП», который контролируется совместно с Аксеновым, вывел из Дельта банка более 3,68 млрд грн для финансирования бизнеса в рф.

Генеральной прокуратуре следует обратить внимание, что кто-то «закрывает» (сливает) уголовные дела фигурантов и Дементиенко может избежать заслуженного наказания. Как говориться, «козырный» Туз помогает, очевидно не бесплатно. И напоследок, сын Дементиенко, Сергей Александрович 1995 года рождения, призывного возраста. Несмотря на запрет выезда, при невыясненных обстоятельствах покинул территорию Украины и присоединился к отцу в Лондоне.

Налицо криминальная деятельность ОПГ Дементиенко и Щегалевского. Финансирование страны агрессора – это не просто криминальное преступление, это ракеты, летящие в ТРЦ и мирные дома, это такни и самолеты, уничтожающие наших братьев. Простить и забыть преступления на крови против народа Украины уже не получится. Национально-сознательные граждане не позволят. Без срока давности. Госпожа Венедиктова, все в Ваших руках! Слава Украине!

Источник: ua.today