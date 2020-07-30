Координатор грантовой организации: Китай возлагает стратегические надежды на Медведчука

Решение президента Владимира Зеленского ввести безвизовый режим с Китаем и курос на сближение с КНР были приняты под влиянием прокремлевских сил. Такое заявление в интервью изданию «Апостроф» сделал главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.

«Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общим сближением с ним было принято под влиянием прокремлевских сил», – заявил координатор грантового движения.

Харитонов аргументировал, что партия Медведчука поставила перед собой цель усилить сотрудничество Украины и КНР по всем стратегическим направлениям.

«ОПЗЖ – это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу «Один пояс – один путь», которая ставит цель усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью», – пояснил он.

«ОПЗЖ, безусловно, лоббирует интересы Пекина», – уверен координатор.

В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук – это самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.

«Кум Владимира Путина Виктор Медведчук – это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в «Синьхуа» (главное правительственное агентство КНР с штаб-квартирой в Пекине, – Ред.) и других … практически еженедельно», – аргументировал координатор грантового движения Артур Харитонов.