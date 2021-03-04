Дипломатія в постатях: Консульство Грузії в Донецьку

Офіційне відкриття Генерального консульства Грузії в Донецьку відбулося 30 травня 2011 року і було приурочено до 20-річниці відновлення незалежності Грузії.

Першим генеральним консулом Грузії в м Донецьк був призначений Теймураз Нішніанізе, якого незабаром змінив кар’єрний дипломат Зураб Квачадзе. До призначення в м Донецьк Зураб Квачадзе працював консулом Посольства Грузії в Україні та Генеральним Консулом Грузії в Одесі. 22 липня 2013 року в зв’язку з реорганізацією консульський клас Генерального консульства Грузії в Донецьку був змінений і визначений як – Консульство. Керівником Консульства Грузії в Донецьку був призначений кар’єрний дипломат Іраклій Адвадзе, який з 1995 року обіймав різні відповідальні посади в Міністерстві Закордонних Справ Грузії, працював консулом в Генеральному консульстві Грузії в м Одеса, Консулом при посольстві Грузії в Державі Ізраїль, Консулом в Генеральному консульстві Грузії в м.Донецьк.

Консульський округ грузинського консульства в Донецьку включав Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Запорізьку і Луганську області. Відкриття Генерального консульства в Донецьку було викликано з активізацією зв’язків з грузинською діаспорою в східному регіоні України, зі спробою поліпшення двосторонніх зв’язків між країнами, з активізацією регіональних відносин а так само одним із важливих напрямків – розвитком економічних відносин між Грузією і Україною. Одним з основних напрямків роботи консульства Грузії в Донецьку було питання заохочення співробітництва між регіонами України і Грузії. Грузинське консульство ініціювало укладання угод про співпрацю між містами в соціальній, економічній, культурній та гуманітарній Зокрема, протягом 2013 року були підписані угоди між Красноармійськом і Зугдіді, між Донецьком і Батумі, між Димитровим і Кобулеті, між Вугледаром і Кутаїсі.

В травні 2013 року Генеральним консульством Грузії в Донецьку був організований рекламний тур для групи з провідних медій та туристичних компаній, що працюють на сході України. В рамках туру його учасникам була надана можливість познайомитися з туристичним потенціалом Аджарії.

В результаті спільної роботи Генерального консульства Грузії в Донецьку і авіакомпанії «Візз Ейр Україна» 23 квітня 2013 р. було відкрито новий авіамаршрут Донецьк-Кутаїсі-Донецьк. З запуском цього рейсу багатьом громадянам, які проживають в регіоні випала нагода за символічною ціною (від 32 євро) купувати авіаквитки. Генеральним консульством Грузії в Донецьку за підтримки Грузинського національного кіноцентру навесні 2013 р. був організований кінофестиваль грузинського кіно, на якому були представлені відреставрована кольорова версія культового фільму Резо Чхеїдзе «Батько солдата», а також «Остання прогулянка» «Посмішка »,«Чорна шовковиця »,«Мати»,« Детонатор »,«37 градусів» і «Мій друг Іліко». З нагоди Дня незалежності Грузії з ініціативи Генерального консульства в Донецьку в 2013 році відкрилася студія грузинського танцю «Грузія» на базі Культурно-освітнього центру «Мзіурі», заснованого в грудні 2012 року.

Плідно співпрацювало грузинське консульство з Донецьким національним університетом. В квітні 2014 р. консул Грузії взяв участь у публічних дебатах на тему “Шанси і можливості для жителів східних регіонів від підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом”. Організаторами цього проекту виступили Інститут соціально-політичного проектування “Діалог” та Інформаційний центр Європейського союзу Донецького національного університету. Технічний співробітник консульства Давід Сухіашвілі успішно закінчив аспірантуру кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики. Було проведено кілька спільних заходів, присвячених українсько-грузинської спільної співпраці з НАТО.

Після окупації Донецька російскими агресорами навесні 2014 року, консультво було змушене призупинити роботу, а весь персонал консульства був евакуйований до Грузії. Після евакуації персоналу, два рази озброєні особи незаконних формувань вривалися в будівлю консультва з метою пограбування і захоплення офісу. У липні 2014 р. будівлю консульства було пошкоджено в результаті артилерійського обстрілу. В серпні 2012 року невідомими озброєними особами був викрадений автомобіль Toyota Camry який належав консульству.

З 25 жовтня 2014 року Консульство Грузії в г. Донецк після узгодження з Міністерством Закордонних Справ України продовжило свою діяльність в будівлі Посольства Грузії в Україні в Києві. За безпосередньої участі консульства кілька десятків громадян Грузії були вивезені з окупованих територій Луганської і Донецьких областей і повернуті на батьківщину. У липні 2018 року, за ініціативи Консульства Грузії в Донецьку, в місті Харкові було відкрито Почесне консульство Грузії. З 1 серпня 2020 року Консульства Грузії в Донецьку (м.Київ) тимчасово припинило свою діяльність.

Ігор ТОДОРОВ, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, колишній професор Донецького національного університету