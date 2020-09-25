Конопелько Микола: Одне з найголовніших завдань ЗЕ-Команди Дарниці – повна модернізаціїя сміттєспалювального заводу «Енергія»

На жаль, “Бортничі” – не єдине джерело неприємного запаху на Лівобережжі.

Ще одне підприємство, через яке кияни страждають від неприємного запаху – сміттєспалювальний завод “Енергія”. На сьогодні викиди забруднюючих речовин з цього заводу, який розташований на вул. Колекторній, 44, відповідають вимогам чинного українського законодавства і контролюються державною екологічною інспекцією та внутрішньою екологічною службою. Але, така “відповідність нормам” зумовлена лише тим, що українські норми у 5 разів вищі за європейські екологічні нормативи.

Такі екологічні нормативи є не лише застарілими, але й загрожують здоров’ю киян. Саме тому вкрай необхідно встановити на заводі «Енергія» нову систему хімічної очистки димових газів.

За наявною інформацією, на заводі вже почала працювати експериментальна модель установки системи хімочистки. Її завдання — визначити найбільш ефективний склад реагентів хімочистки димових газів перед будівництвом повноцінної системи, яке починається цього року і завершиться у 2022-му.

До кінця вересня мають бути закінчені роботи на останньому, четвертому, електричному фільтрі заводу. Отже до кінця року мають бути відремонтовані всі фільтри.

«Примусити владу провести повну модернізацію заводу «Енергія» – одне з найголовніших завдань ЗЕ-Команди Лівобережжя. Також потрібно привести українське законодавство у відповідність з нормативами ЄС. Від цього залежать не тільки виробничі моменти, а й здоров’я та самопочуття людей», – упевнений представник Зе-команди Лівобережжя Микола Конопелько.