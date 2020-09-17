Комаровский, Бадиков и Конопелько презентовали социальную инициативу «Здоровый город»

Инициатива предусматривает комплексный подход в градостроительстве, экологии и спорте

Об этом на своей странице Facebook сообщил общественный деятель Николай Конопелько.

«Сегодня мы, вместе с Доктором Комаровским и Тимофеем Бадиковым, публично представили социальную инициативу “Здоровый город”. Я уже раньше рассказывал о ее концептуальных основах, но сегодня мы представили комплексное видение “Здорового города” и пути его практического применения», – рассказал Николай Конопелько.

Он пояснил, что для реализации «Здорового города» в Киеве необходим комплекс мер.

В частности, добиться максимального сокращения, вплоть до полного отсутствия вредных и вонючих выбросов в атмосферу города. «А это, прежде всего, окончание реконструкции Бортнической станции аэрации», – уточнил общественный деятель.

Нужно благоустраивать старые и создавать новые современные зеленые парки и зона отдыха во всех районах столицы.

Также необходимо создать в Киеве сеть пешеходных зон и велосипедных улиц.

Нужно прекратить хаотичную застройку города, перейдя к квартальному принципу настройки, когда в одном квартале есть не только жилье, но и необходимая инфраструктура: рабочие места для жителей квартала, детский сад и школа для их детей, а также магазины и зоны отдыха. А во дворах должны быть зеленые зоны, а не парковки.

Кроме того, необходимо упорядочить существующие и строить новые спортивные и детские площадки. А Днепр и столичные озера превратить в мощный ресурс рекреации.

«Город должен давать людям силу, энергию, развитие и радость жизни – а не отбирать здоровье. В этом суть нашей инициативы. Для этого мы также планируем создать и развивать школу «Здоровый город», как практику здорового образа жизни и профилактики заболеваний», – подчеркнул Конопелько.

Всем желающим присоединиться к инициативе, общественный деятель предложил детальнее с ней ознакомиться на официальной странице в Facebook «Здоровый город», а также на сайте: https://zdorove-misto.info/

«Давайте построим здоровый город вместе!», – призвал неравнодушных киевлян Конопелько.