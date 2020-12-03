Харьков до и после Масельского: почему новая власть присылает в область губернаторов-варягов?

До прихода к власти Зеленского, в Харькове сменилось десять губернаторов. Ни один из них не был назначен со стороны.

За один год и двадцать два дня Владимир Зеленский умудрился оскорбить и унизить харьковчан дважды.

Первый раз – 5 ноября 2019 года, когда назначил никому не известного в городе, депутата ВР херсонского разлива Алексея Кучера главой Харьковской областной администрации.

Второй раз – 27 ноября 2020 года. Когда, уволив Кучера за провал «слуг» на местных выборах, десантировал в губернаторское кресло главу аппарата Днепропетровской ОГА Айну Тымчук.

Как начали говорить в Харькове, дальше уже можно не стесняться. Находя руководителей для второй по величине области и второму по величине городу Украины среди иногородних кухарок, которые ощущают внутри себя призвание поуправлять государством.

Поскольку Зеленский сам не единожды признавался в том, что у него имеется большая проблема с кадровым резервом, а назначенцы на работе долго не задерживаются.

Однако Зеленский упорно не желает замечать тупиковости подхода в назначениях глав ОГА. Поскольку суть успеха сводится к тому, что Банковой в первую очередь нужно искать общий язык с местными элитами. А не ставить перед фактом – вот вам новый начальник. Ибо в подавляющем большинстве случаев насильственное внедрение инородного управленческого тела будет раз за разом отторгаться.

Тем более, в Харькове. Городе, где исторически местные силовые, бизнесовые, криминальные или политические связи формировались, как снизу вверх, так и сверху вниз. И чужаку попасть в это сплетение всегда было крайне проблематично.

В новейшей истории Украины, до прихода к власти Зеленского, в Харькове сменилось десять губернаторов.

И ни один из них не был назначен со стороны.

Фигуры разноплановые.

Кого-то харьковчане уже вряд ли вспомнят. Кто-то, несмотря на уход из жизни много лет назад, до сих пор на слуху.

В первую очередь это касается первого главы харьковской ОГА в независимой Украине Александра Масельского.

Мощного менеджера, руководившего областью в сложный период перехода советской экономики на капиталистические рельсы.

И это ему Харьков обязан, скажем, строительством Алексеевской линии метро, и теплотрассой в огромном Салтовском жилмассиве, а область 112 новыми школами.

И это ему, несмотря на большую нелюбовь к советскому прошлому, президент Ющенко присвоил посмертно звание «Герой Украины».

И именно Александр Масельский задал такой управленческий тон, в фарватере которого следовали его наиболее знаковые преемники.

И Олег Демин, и Евгений Кушнарев, и Арсен Аваков.

Имевшие в той или иной мере опыт работы с Александром Масельским.

На короткий период в 2004 году губернатором был назначен племянник Александра Масельского – Степан.

Ставший на тот момент самым молодым губернатором Украины.

Однако потом «прервалась связь времен» и губернаторском кресле начали всплывать достаточно спорные фигуры.

Вроде экс-мэра Михаила Добкина, который останется в памяти народной разве что по легендарной видеозаписи, где нынешний мэр Кернес говорит ему – «Миша, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст»…

Правда, назначенный Януковичем, Добкин проходил в губернаторах с 2010 по 2014 год

Но потом кресло № 1 превратилось в эстафетную палочку. При Порошенко – губернатор Балута: март 2014-февраль 2015, губернатор Райнин: февраль 2015-август 2016, губернатор Светличная: октябрь 2016-ноябрь 2019. А, строящий свою властную вертикаль Зеленский, заменил Светличную на Кучера: ноябрь 2019-ноябрь 2020. И назначил Тымченко.

Пятый губернатор за шесть лет как бы многовато.

При этом уже можно принимать ставки на тот срок, в котором удержится на посту и Тымченко.

Которая попросила поддержать ее кандидатуру, заверив, что «знает проблемы региона и людей», потому что работала заместителем городского головы и руководителем аппарата в Днепровской ОГА. Хотя понимает, что «работы будет много». Потому что «область – большая и сложная».

Насчет того, что область большая и сложная, к госпоже Тымченко вопросов нет.

А вот насчет того, что опыт работы кабинетным бюрократом даст возможность начать оперативно разрулить накопившиеся проблемы, имеются большие сомнения.

Во-первых, для выполнения своих обязанностей госпожа Тымченко должна сформировать свою командную вертикаль. Что на сегодня видится практически нереальным.

Во-вторых, госпожа Тымченко должна найти общий язык с областным советом. Что видится нерядовой задачей. После того, как она заявила, что «депутаты должны знать место в жизни области и взаимодействовать с областной администрацией».

Потому что по результатам местных выборов депутатский корпус получил весьма непростую, как для Киева, так и для Тымченко конфигурацию: 46 депутатов от «Блока Кернеса – Успешный Харьков», 29 от ОПЗЖ, 17 от «Слуги народа», 17 от Блока Светличной «Разом!», 11 от «Европейской солидарности».

Не менее интересная ситуация и по выборам в городской совет: «Блок Кернеса – Успешный Харьков» – 34 мандата, «ОПЗЖ» – 19, ЕС – 9, Слуга народа – 9, «Партия Шария» – 7 и «Блок Светличной Разом!» – 6.

Что не дает «партии нынешней власти» никаких шансов ни для строительства коалиционного большинства, ни для получения каких-либо знаковых постов. Потому что первую скрипку и в городе, и в области (хотят ли того в Киеве, или нет) играет местный Блок Кернеса, а не партии национального разлива.

И, если Киев не желает окончательно потерять лицо, признав неспособность править «как раньше», то Зеленскому придется оперативно менять правила игры.

Перейдя от привычного руководства «по щелчку пальцев» к непростому процессу договоренностей.

Что бы ему не вкладывали в уши придворные вельможи.

Создавая гибкую систему сдержек и противовесов.

Пилотный проект можно как раз начать с Харьковской области.

Андрей КАПУСТИН, журналист