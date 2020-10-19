Кандидат Михаил Присяжнюк о «Безопасном городе»

Кандидат в депутаты Киевского городского совета от партии «Слуга Народа» адвокат и телеведущий Михаил Присяжнюк о реформе правоохранительной системы и необходимости внедрения программы “Безопасный город”.

В Киеве ежедневно регистрируют 175 преступлений. В то же время уровень раскрытия преступлений составляет 25,6%. Наибольшую часть правонарушений составляют имущественные преступления – кражи, грабежи, разбойные нападения. В этом году было зарегистрировано более 24 000 краж. Зафиксировано 2300 грабежей. Поэтому для безопасности города и страны необходима реформа МВД.

Концепцию «Безопасного города» Михаил видит в привлечении в правоохранительные органы кадров, которые имеют опыт решения конфликтных ситуаций и обеспечении безопасности людей.

«В Киеве сегодня очень много ветеранов и воинов АТО, которым необходима поддержка и реабилитация. Также их можно привлекать к работе в МВД, например в патрули нацполиции, что даст им возможность реализовать себя и проявить свои навыки в борьбе с преступностью»- рассказал Михаил.

Кроме того, для улучшения жизни граждан концепция «Безопасного города» включает работу по следующим направлениям:

Культивирование взаимоуважения и сотрудничества между полицией и обществом;

Основание института окружных шерифов, которые избираются общиной на определенный срок;

Программа борьбы с рейдерством и защиты прав собственности;

Совершенствование и проверка работы судебных и антикоррупционных органов;

Тесное сотрудничество с европейскими правоохранительными органами.

«Я считаю что это можно реализовать за срок моей каденции в Киевсовете, а также буду привлекать центральные органы власти для решения данных вопросов» — резюмировал Присяжнюк.

Представление списков во время конференции 20 сентября «Слуги народа» сделало «мини-сенсацию». Приведя в свою команду ряд новых лиц, способных, по мнению экспертов, показать новое качество политики в Украине, в президентской партии сделали серьезный шаг вперед. Один из них Михаил Присяжнюк. Известный телеведущий, правозащитник и адвокат может серьезно усилить «слуг».

Очень важно, что в команде главы государства появляются фигуры, которые сами имеют хороший рейтинг и незапятнанный имидж, что добавляет команде баллов.