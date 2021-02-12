Історія в постатях: Якуб Волонсевич – генеральний консул Польщі в Донецьку

Польща традиційно має в Україні найбільш розгалужену мережу консульських установ.

Тому не випадково, що з 2010 року почалися розмови про необхідність відкриття ще одного генерального консульства. Принаймні надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Генрік Литвин обіцяв, що питання ось-ось буде вирішене. Проте в практичну воно перейшло лише в 2013 р. В липні 2013 р. Польща відкрила свою восьму консульську установу в Україні. До консульського округу Генерального консульства в Донецьку увійшли Донецька, Запорізька та Луганська області.

Генеральним консулом Польщі в Донецьку був призначений Якуб Волонсевич. Кар’єрний дипломат, правник, випускник Варшавського університету. Пройшов шлях від референта до титулярного посла. Працював віце-директором Договірно-правового департаменту МЗС Польщі, директором Східного департаменту МЗС, Надзвичайним і Повноважним Послом Польщі в Естонії, уповноваженим представником Міністра закордонних справ Польщі в Європейському Суді з прав людини.

Новопризначений Генеральний консул сподівався на значні результати у торговельній, інвестиційній, науковій і культурній сферах. Передбачалося, що нова установа значну увагу приділятиме правовим та візовим питанням, однак серед його пріоритетів буде й поглиблення співпраці між польськими територіями та містами і районами областей, що входили до консульського округу. Одним із перших заходів польського консульства стало освячення пам’ятних таблиць на спомин гірників, яких у січні 1945 року вивезли з Верхньої Сілезії на примусові роботи на шахтах Донбасу. Освячення відбулось 29 вересня 2013 р. в парафіальному храмі Римсько-католицької церкви св. Йосифа на вулиці Артема в Донецьку. В 1945 році було примусово вивезені близько 70 тисяч осіб, переважна більшість з яких тут і загинула. Святу Месу відправив і виголосив проповідь архієпископ Віктор Скворц, Катовіцький митрополит, який прибув у Донецьк разом із представницькою делегацією Сілезького воєводства. В урочистості взяли також екзарх Донецько-Харківський владика Степан Меньок (УГКЦ), Посол Польщі в Україні Генрік Литвин, представники місцевої влади. Під час заходу стався прикрий випадок. Заступник донецького міського голови почав промову з вдячності «польським товарищам, які допомогали відбудовувати народне господарство після війни»… Звісно, допомогали, але ж не з власною волі! При тому він не засудив цей жахливий злочин радянського тоталітарного режиму.

В листопаді 2013 р. Якуб Волонесвич супроводжував Посла ЄС в Україні Яна Томбінські та посла Литвы в Украине Пятраса Вайтекунаса під час їхнього перебування в Донецьку. Серед іншого була проведена конференція на економіко-правовому факультеті Донецького національного університету. Також в листопаді 2013 р. Генеральний консул ділився досвідом європейської інтеграції Польщі під час круглого столу в Донецьку, організованого Центром дослідження європейської єдності. Низку заходів Генеральним консульством Польщі було заплановано в співпраці з історичним факультетом Донецького національного університету. Зокрема вдалося провести вже після початку т.з. «русской весны» міжнародну конференцію «Шанси та можливості для жителів східних регіонів України після підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом» в готелі «Рамада».

В умовах російської агресії Генеральне консульство Польщі розпочало візову діяльність. Із цього приводу в готелі “Донбас-палас” 29 квітня 2014 р. відбувся святковий прийом. Символічно, що першу візу отримала мешканка окупованого РФ на той час Слов`янська. Віце-консулом із візових питань став екс-керівник генерального консульства Польщі в Севастополі, яке на той час вже припинило свою роботу через окупацію Росією Криму. Вже в травні діяльність консульства мінімізується. Тим не менш Якуб Волонсевич на початку травня 2014 р. погодився прочитати лекцію студентам-міжнародникам по курсу «Дипломатична і консульська служба». Втім лекція не відбулася через заборону МЗС Польщі на участь працівників генконсульства в будь яких публічних заходах в Донецьку. 12 червня 2014 р. через російську окупацію діяльність Генерального консульства Польщі в Донецьку була призупинена. Проте, завдяки зусиллям консульства кілька сот представників польської етнічної меншини Донеччини і Луганщини було евакуйовано до Польщі. У вересні 2014 р. приміщення генерального консульства на вулиці Зеленій було захоплено окупантами та колаборантами. Офіційно остаточна ліквідація Генерального консульства РП у Донецьку за рішенням мiністра закордонних справ Польщі відбулася 27 лютого 2015 р.

Перший і останній Генеральний консул Польщі в Донецьку Якуб Волосевич відійшов у вічність 7 червня 2016 року. Похований на Північному комунальному цвинтарі у Варшаві.

Ігор ТОДОРОВ,

професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету,

колишній професор Донецького національного університету