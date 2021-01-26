Історія в постатях: Антонін Мургаш – Генеральний консул Чехії у Донецьку (2007-2011 рр.).

Кар’єрний чеський дипломат, в 1990-ті роки працював в Посольстві Чеської республіки в Києві. В Донецьк був призначений після роботи Генеральним консулом Чехії в Санкт-Петербурзі (Росія).

Ще у 2006 році Чеська республіка звернулась із пропозицією відкрити Генеральне консульство у Донецьку. Вже влітку 2007 р. почало свою діяльність перше іноземне Генеральне консульство в місті. До консульського округу увійшли Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області, а також Автономна Республіка Крим і м. Севастополь. Відкрити генконсульство Чехії в Донецьку спонукали тісні відносини наших країн, бажання сприяти їх розвитку, природно, з акцентом на економіку, полегшити можливість подорожі українських громадян Європою, а також бажання глибшого знайомства Південного Сходу України з Чехією, країною-членом Європейського Союзу і НАТО. Від початку діяльності генерального консульства Чехії склалися добрі стосунки з державною адміністрацією Донецької області та керівництвом міста. Ефективна допомога була надана Представництвом Міністерства закордонних справ України в Донецьку та президентом Донецької торгово-промислової палати Геннадієм Чижиковим.

У вересні 2008 року за ініціативою Антоніна Мургаша в будинку поряд із генеральним консульством Прем’єр-міністр Чехії Мірек Тополанек відкрив Чеський дім. Ця установа була покликана сприяти контактам бізнесових кіл України та Чеської республіки. Мірек Тополанек також оглянув будівництво донецького стадіону до Євро-2012. Прем’єр-міністр Чехії взяв участь в українсько-чеському бізнес-форумі, який проходив в торгово-промисловій палаті, провівши зустріч із керівництвом Донецької області і Донецьким міським головою.

Під час головування Чеської республіки в Європейському Союзі в першій половині 2009 року Генеральне консульство в червні 2009 р ініціювало візит до Донецька акредитованих в Києві послів країн ЄС. Під час зустрічей була виразно висловлена підтримка європейських та євроатлантичних прагнень України.

У шахтарській столиці наприкінці 2009 р. пройшла виставка різдвяних вертепів. Серед її організаторів було Генеральне консульство Чеської Республіки у Донецьку. За словами тодішнього Надзвичайного та Повноважного Посла Чеської Республіки в Україні Ярослава Башти, виставка була покликана презентувати жителям регіону традиції, культуру та звичаї чеського народу. Ці знання сприяли розвитку співробітництва, реалізації спільних взаємовигідних бізнес-проектів. Чеська сторона була зацікавлена в тому, щоб внести свій внесок до переоснащення промисловості Донбасу. У регіон поставлялося устаткування для вуглевидобутку, верстати для машинобудування та інше. До того ж, надавалась допомога в модернізації та реконструкції міського комунального транспорту. Генеральне консульство в Донецьку організувало зустріч Донецького обласного осередку Української асоціації європейських студій з Послом Чеської Республіки в Україні Ярославом Баштою. На думку Ярослава Башти, у газовому конфлікті Росія розраховувала отримати більшу підтримку її проектів альтернативних газопроводів (і, на жаль,отримала!). Посол зазначав, що Росія не є надійним постачальником газу. Ярослав Башта підтримав ініціативу проведення Європейського Року креативності та інновацій в Україні, що є темою проекту, який впроваджувався Асоціацією за підтримки Представництва Єврокомісії.

Плідні контакти склалися у генерального консульства Чехії з Донецьким національним університетом. Генеральний консул Антонін Мургаш, віце-консули брали участь в Осінніх Академіях НАТО (2008, 2010), багатьох наукових конференціях. Показово, що Антонін Мургаш привітав з 70-річчам колишнього ректора університету академіка НАНУ Володимира Шевченка (якого перед тим брутально зняв з посади міністр Д.Табачник). Перед студентами-міжнародниками неодноразово з лекціями виступав сам генеральний консул та інші чеські дипломати. Протягом всієї каденції, на моє запрошення, Антонін Мургаш проводив для третьокурсників лекцію з курсу «Дипломатична та консульська служба». На екскурсіях в консульстві систематично бували студенти, викладачі і гості вишу. Зокрема, засновник Фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів, старий приятель пана Антоніна. Варто згадати, що генконсул на самому початку перебування в Донецьку за власної ініціативи відвідав наш Центр міжнародної безпеки та євроатлантичного співробітництва, неодноразово брав участь в програмах Донецького державного телебачення про європейську та євроатлантичну інтеграцію, які мені довелося вести. Восени 2009 року приємно було почути від пана Антоніна, що я був єдиним з пострадянського простору, хто привітав його з 20-ю річницею Оксамитової революції…

Про високу якість візової діяльності генерального консульства Чехії в Донецьку свідчили результати моніторингу, який протягом кількох років робив консорціум громадських організацій «Європа без бар’єрів». Кількість відмов у наданні шенгенських віз не перевищувала 3%. Дещо більшим відсоток відмов в робочих візах (7-8%), проте то вже була компетенція Міністерства внутрішніх справ Чехії, а не консульства. Для порівняння Генеральне консульство Греції в Маріуполі відмовляло понад 50% заявників!

Низка дипломатичних скандалів між Україною та Чеською республікою на початку 2011 р. вплинула на роботу Генерального консульства в Донецьку. Після закінчення каденції Антоніна Мургаша Україна зволікала з наданням екзекватури новому генеральному консулу. До речі, як і не давала відповіді на запит аґремана щодо нового посла. Це призвело до відповідних демаршів з боку Чехії. До таких кроків чеське зовнішньополітичне відомство вдалося внаслідок тривалої бездіяльності української сторони у питанні адміністративного забезпечення діяльності підрозділу. З 1 липня 2011 р. в Донецьку було призупинено видачу віз. Підставою для вжиття цих заходів було те, що Міністерство закордонних справ України не дало згоду на приїзд нового генерального консула до Донецька, клопотання про що чеське МЗС подало ще 23 лютого 2011 року. В результаті такого зволікання Генеральне консульство Чеської Республіки в Донецьку працювало без керівника. Українська влада тоді відреагувала оперативно, і Чехія відновила роботу візового відділу консульства в Донецьку. Втім за нового генерального консула Ондрея Моравека чеська активність в регіоні помітно знизилася.

Після початку російської агресії Генеральне консульство Чеської Республіки в Донецьку з 7 травня 2014 року призупинило прийом заяв на шенгенські візи. У вересні 2014 р. приміщення генконсульства Чехії в Донецьку було захоплено бойовиками т.з. «днр»…

Ігор ТОДОРОВ

професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету,

колишній професор Донецького національного університету