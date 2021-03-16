І не треба політизувати… Просто – ринкові взаємини…

Спогади з відносно далекого минулого про російський досвід та невикористані можливості… Бо не треба було політизувати…

Погляньте на це фото. І ви побачите, що група людей зацікавлено вдивляється у те, що відбувається у величезній залі міжнародного ярмарку та торгово-економічної виставки.

За хвилину-другу ми, група туристів з України, спустимося вниз, щоб зблизька роздивитися стенди, експозиції пропозиції Росії, Білорусі, ще значного числа різних країн. Конкретні пропозиції конкретної співпраці, жвавої торгівлі…

Білоруси, зокрема, представили свої самоскиди: від звичних МАЗів до суперБілазів… Росія – надзвичайно широкий вибір товарів… Інші країни… Ні, не розповісти, треба було бачити.

Ми, наголошу, група туристів, які у вільний час (усі у відпустках) підкреслюю – у зовсім неофіційному статусі – приїхали подивитися і цей ярмарок, і місцеві історичні пам’ятки, і красоти міста… Тайбею…

Так, майже 30 років тому достойники, що на тому фото, вирішили ознайомитися не лише з красотами природи та місцевої архітектури, але й з досвідом низки країн, насамперед – Росії, – які знайшли можливість тісно співпрацювати в торгово-економічній сфері, створивши за ініціативою московського очільника Ю.Лужкова такі собі торгівельні палати «Москва-Тайбей» та «Тайбей-Москва»… Так би мовити, жодної політики, ринкові відносини…

В Україні (на жаль чи на щастя) тим шляхом не пішли…

А згадалися мені ці події майже тридцятирічної давнини у зв’язку з нещодавньою заявою функціонера Китаю, що НЕ ТРЕБА ПОЛІТИЗУВАТИ поїздку групи китайських бізнесменів до окупованого Росією Криму. Мовляв, звичайна ринкова економіка… Звичайний бізнес…

Не буду політизувати. Просто додам ще одне фото – із зустрічі групи неофіційних туристів… Обговорювалися, природньо, і торговельно-економічні, і туристичні можливост1.

І. передивившись вдома купу фото, зроблених у Тайбеї, можливо, пожалкую, що у той час ми ще не чули заяви чиновника комуністичного Китаю: НЕ ТРЕБА ПОЛІТИЗУВАТИ… РИНКОВІ ВІДНОСИНИ…

Бо з Тайбеєм могло б бути цікаво та корисно, нє?

Олег БАЙ, просто – турист