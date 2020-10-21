Георгій Зантарая: Корупціонерам – не місце в столичній владі

Георгій Зантарая балотується до Київради від партії «Слуга Народу». Перший в українській історії чемпіон світу з дзюдо, дворазовий чемпіон Європи, переможець ІІ Європейських ігор Георгій Зантарая має не лише спортивні чесноти, а й яскраво виражений організаторський талант.

Політичні експерти відзначають Георгій Зантарая, як одного з найперспективніших з кандидатів у списку “Слуги Народу”.

Нещодавно він відкрив у Києві, на вулиці Липківського, 36 власну школу. Відкрив школу імені Георгія Зантарая ДЮСШ «Юний спартаківець». В ДЮСШ «Юний спартаківець» Георгій займається з дитинства.. За допомогою приватних інвесторів Зантарая зумів відновити зал, який перебував у дуже поганому стані.

«Одна мрія здійснилася, зал готовий! Вибираємо наступну мрію для нашого клубу: перший майстер спорту? Перший чемпіон України? Може, навіть чемпіон Європи? Або ставимо максимальну мету і докладемо всіх зусиль, щоб колись тут з’явився другий чемпіон світу або медаліст Олімпійських ігор?», – сказав журналістам Зантарая під час урочистостей, пов’язаних із відкриттям. школи.

Історія Зантараї – це майже класична історія про успіх, який досягається шляхом подолання значних життєвих труднощів. Георгій народився в абхазькому місті Ґалі, батьки переїхали до Києва після початку війни, і їм довелося з нуля починати життя в Україні, адаптуватися на новому місці.

У 2009 році 20-річний Георгій Зантарая став першим в українській історії чемпіоном світу із дзюдо. Наполеглива праця, віра в свій талант, чесність і порядність – ці якості допомогли Георгію не лише самому здобути спортивну славу, але й прославити свою нову батьківщину.

Георгій Зантарая має вищу юридичну освіту. Тому він чітко формулює свої політичні цілі: «Київ є важливим економічним центром України, частка якого у ВВП країни становить близько 20%. При цьому переважна більшість комунальної інфраструктури міста потребує модернізації у зв’язку із високим рівнем зносу. Скажімо, рівень зносу кабельних ліній – 60%, каналізаційних мереж – 72%, водопровідних мереж – 81%, теплових мереж – 66%… Столичну інфраструктуру треба негайно модернізувати, інакше – нас чекає катастрофа. В таких умовах будь-яка корупція на комунальних проектах є подвійним злочином проти киян. Корупціонерам – не місце в столичній владі».

«Чому саме я?» – ставить питання наш чемпіон і сам на нього відповідає: «Я хочу жити в місті, де можна в будь-який час безпечно гуляти вулицями та в парках. Я хочу бачити на стінах будинків не рекламу наркосайтів, а мурали талановитих художників. Я хочу, щоб вода з крану була питною, а в Дніпрі знову можна було купатися. Я хочу, щоб можна було без проблем віддати дитину в садок або школу біля дому. Я хочу, щоб двори не були заставлені автівками, а кияни пересіли на велосипеди. Я хочу, щоб у Києві не було заторів, а на метро можна було доїхати в будь-який район міста».

Тобто, у ЗеКоманди є що запропонувати людям. І вибір буде дуже однозначним: якщо українці хочуть змін, вірять у зміни і готові вирішувати долю свого міста, села, регіону – зміни переможуть. А значить, переможе і «Слуга народу».

Команда Президента минулого року одержала переконливу перемогу на виборах до Верховної Ради та отримала більшість у парламенті. За цей час депутатам від партії «Слуга народу» вже вдалося реалізувати частину своїх передвиборчих програм, серед яких, зокрема, були децентралізація країни та перехід повноважень до самих громад.

Місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, стануть першим кроком на шляху реалізації цих здобутків. Адже за останній рік для цього було проведено необхідну законодавчу роботу. Саме на цих виборах українці обиратимуть своїх представників, які будуть працювати на них у нових умовах.