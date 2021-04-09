GGR казино Макао вырос на 136% в феврале 2021 года

Как сообщает игровое инспекционное координационное бюро (DICJ) провинции, валовой доход казино Макао в феврале это года вырос на 136% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Напомним, что год назад власти Макао распорядились приостановить работу всех местных казино на две недели из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным DICJ, в феврале упал валовой доход игорных заведений в месячном исчислении. Он снизился на 9%, или $914,5 млн. – до $7,31 млрд. Организация считает, что это связано со слабой загруженностью казино в период Китайского Нового года.

Источник: Рейтинг Казино