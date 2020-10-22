Експерти назвали найперспективніших кандидатів від “Слуг народу” на виборах до Київради

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори – передвиборна гонка у розпалі. Усі політичні сили активно ведуть свою агітацію, сподіваючись отримати заповітну перемогу.

Експерти відмітили, що у зв’язку з важкою епідемічною ситуацією в Україні через поширення COVID-19 всім суб’єктам виборчого процесу необхідно вживати додаткові засоби захисту. Також на підготовку до місцевих виборів впливає незавершеність реформи адміністративно-територіального устрою. Крім того, проблемним залишається наявність тимчасово окупованих територій, визначення меж територій, на яких вибори не можуть організовуватися і проводитися.

На минулих місцевих виборах 25 жовтня 2015 року явка в першому турі виборів склала 46,6%, в другому турі 15 листопада – 34,1%, що було найнижчою явкою за всю історію виборів незалежної України. При цьому найменшою була явка на контрольованій України території Донбасу.

Особливо важливими ці вибори є для партії “Слуга народу”, адже мова йде не лише про вибори до органів місцевого самоврядування, а про можливість перезавантажити усталені соціальні стосунки, у яких роками діяло правило: «корумпованій меншості закон не писаний, а більшості – злидні, несправедливість, обман».

У зв’язку із змінами в законодавстві, які відбулися за ці роки, вперше місцеві вибори обирають владу – з грошима і повноваженнями; люди мають можливість обирати свою владу – близьку до них, незалежну від кланів та олігархів; обирають можливість самі стати владою – контролювати обраних нами депутатів через референдуми, громадські слухання та механізм відкликання у чому є велика заслуга президента, адже з його подачі відбулися ці зміни у виборчому законодавстві. Вперше на вибори йде партія, незалежна від місцевих кланів – «Слуга народу». Вона дала можливість прийти до місцевих рад звичайним, але небайдужим людям.

Сьогодні разом з політичними експертами політологом, кандидатом політичних наук Ігорем Петренко та соціологом та кандидатом соціологічних наук Павлом Кутуєвим обговоримо хто має шанси потрапити до Київської ради та чи повторить “Слуга народу” свій політичний феномен.

Ігор Петренко зазначив: “Парламентські політичні сили отримають свій відсоток, оскільки вони мають загальноукраїнське значення та відомі чи не всім громадянам України. Якщо говорити про “Слугу народу”, то звичайно свій відбиток накладе і діяльність Президента, уряду та парламенту за минулий рік. Однак, не заперечиш, ця політична сила все ще володіє авторитетом. А якщо зробити виграшну комбінацію – використати впізнаваність “Зе!Команди” та висунути сильного кандидата на місця – такий тандем все ж дасть ефективний результат. Адже, місцеві вибори – це про людей, про кандидатів, що балатуються. Їх знають на місцях, особливо якщо говорити про малі населені пункти: з якої вони сім’ї, де здобули освіту і тд.

Якщо ж мова йде про велике місто, наприклад Київ, то звичайно партійна приналежність впливатиме на ідентифікацію значною мірою. І, зрозуміло, впізнаваність необхідно завойовувати у набагато більших масштабах. От саме у цьому контексті, імідж партії повинен корелюватися з іміджем кандидата, вони повинні взаємодоповнювати одне одного. У соцмережах люди позитивно оцінюють вибір Президента, та його кандидатів до Київради на місцевих виборах. Я б виділив одним з таких прикладів Михайла Присяжнюка. У чому його феномен?

По-перше, як я вже згадував, у Михайла є певна медійна впізнаваність. І цей факт не заперечиш. Я неодноразово чув від людей на вулиці, чи сусідів по під’їзду, що вони прислухаються до порад юриста “з телевізора”, тобто Михайла, та вважають його дуже фаховою людиною. А це уже явний показник успіху.

По-друге, цей медійний розголос та впізнаваність підкреслюється реальними діями, адже Михайло – успішний правозахисник, народний адвокат (а цей статус уже сам за себе підкреслює довіру народу), юрист. Він уже не перший рік займається правовою допомогою та протистоїть беззаконню. Крім того, Михайло – гарний сім’янин, в нього були поважні батьки (мати перша жінка-суддя Верховного суду України, батько працював у прокуратурі). Усе це формує імідж. В очах виборців Михайло виключно позитивний персонаж: сміливий, компетентний, завжди відстоює інтереси людей, люблячий батько. Цей образ, я вважаю, надзвичайно влучний та потрібний, особливо для реалій столиці. Тому Михайло Присяжнюк, думаю, матиме успіх у виборців.

Ну і звичайно, про місцеві програми. Варто додати до такого “київського феномену” Присяжнюка і те, що він виступає за реально потрібні місцеві ініціативи: модернізація житлово-комунальної системи (заміна труб, насосів), глобальна інвентаризація будівель Києва та стану експлуатації житлових приміщень, запровадження системи страхової медицини, модернізація системи доступної правової допомоги. Крім цього, посилаючись на свій колосальний досвід у сфері юриспруденції, Михайло Присяжнюк розробив ефективний план модернізації системи правоохоронних органів та судової системи. Звичайно, такому кандидату важко буде протистояти. Суперникам Михайла об’єктивно не позаздриш.

Якщо говорити загалом про команду “Слуг народу” по Києву, то відверто кажучи, є дуже цікаві особистості: і колишній міністр, Зоряна Скалецька, і дружина нинішнього міністра, Євгенія Кулеба, радник голови Офісу Президента, Говорова Олена, помічники народних депутатів, зокрема Миколи Тищенка. Ну і знову ж таки, є такі особистості, про яких ми не знаємо абсолютно нічого, навіть у межах виборчих округів. Таким би я звичайно не прогнозував якісь високі результати.

Ну і на завершення, хочу ще раз підкреслити: успіх чи поразка “Слуги народу” на місцевих виборах прямо залежить від кожного конкретного випадку, кожного конкретного кандидата. Місцеві вибори тим і специфічні, що більше уваги звернено саме на особистосте, а не на бренди політичних сил”.

В свою чергу Павло Кутуєв наголосив: “Це будуть достатньо складні вибори і складне протистояння, особливо у Києві. Кандидатів багато, вони відомі та популярні. Взяти того ж Кличка, який активізувався у своїй медійній діяльності напередодні виборів, Пальчевський, якого знають глядчі телеканалів, оскільки він постійно на них з’являється як в ролі експерта так і телеведучого, Притула – невідомий своєю політичною діяльністю, проте спираючись на свою впізнаваність, вирішив спробувати свої сили. Я б сказав, що всі вони намагаються повторити успіх Зе, але чи вийде – питання залишається відкритим. На мою думку, мало лише популярності, зараз люди більш схильні судити за реальними вчинками.

Для мене одним з таких прикладів, є кандидат від “Слуги народу” Георгій Зантарія. Аналізуючи його бекграунд, можна сказати, що це цілеспрямована людина, яка досягає всього своїми діями. Він став першим в історії України чемпіоном світу по дзюдо. До того ж він займається громадською діяльністю й українці вже можуть побачити результат. Він реконструював ДЮСШ “Юний спартаківець” у Києві, де діти та підлітки можуть займатися улюбленою справою.

Як на мене, розвиток та підтримка спорту в України – важливий елемент здоров’я нації, який має бути як на загальноукраїнському, так і на місцевому рівні. Зантарія має програму розвитку спорту. Одним з її положень є створення державних спортивних шкіл, де діти можуть доступно та з допомогою професіоналів займатися спортом. Взагалі, скажу, що для українців, спорт – невід’ємна частина життя. Тому такі люди як Зантарія реально можуть пройти до Київради. Не відкидаю того факту, що у Києві є велика кількість людей, яка відстоює принцип здорового образу життя, а це може додати Зантарії додаткових балів на виборах.

На цих місцевих виборів, ми бачимо активізацію медійних персон, які за рахунок своєї впізнаваності хочуть отримати місця в Київраду. Але все одно потрібно дивитися не лише на популярність, а й на минуле людини та її вчинки. Говорити про шанси кандидатів треба обережно, адже є багато нюансів”.

Експерти також звернули увагу на рейтинг Зе-команди в цілому. Незважаючи на те, що рейтинг президента Зеленського знизився в порівнянні з показниками минулого року, якби вибори президента України проходили зараз, то більшість українців знову б проголосувало за Володимира Зеленського.

Чинний президент набрав би 22,2 відсотка голосів. А серед тих, хто вже визначився з кандидатом і планує прийти на вибори, – 31,8 відсотка.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), українці 13,2 відсотками голосів підтримали б Петра Порошенка, 9,3 відсотками – Юрія Бойка, 6,8 – Юлію Тимошенко і 4,8 – Ігоря Смешка.