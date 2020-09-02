Екс-гравець збірної України став телевізійним експертом

Як повідомляє спортивно-інформаційний портал meta-ratings.com.ua, відомий український екс-футболіст Артем Федецький буде працювати експертом на телеканалах «Футбол 1/2/3».

Федецький буде працювати в програмі «Головна команда», в якій розбирають матчі збірної України.

«Поки що немає мандражу, не відчуваю такого. Може, з’явиться перед ефіром, все ж це не звичайне інтерв’ю. Експерти повинні бути об’єктивними. Ясна річ, що у кожного є свої симпатії, але аналізувати гру потрібно об’єктивно. До ефіру потрібно готуватися за футбольними матчами, проаналізувати суперника і нашу гру, на якій позиції можуть зіграти гравці, яку схему буде використовувати наш тренер і тренер суперника.

На каналах «Футбол 1/2/3» дивлюся все, що попадеться на очі. Найчастіше включаю якісь футбольні матчі, цікаво також послухати аналіз експертів. Мій улюблений експерт? Подобаються думки Євгена Левченка, але на телеканалі багато фахівців, яких цікаво послухати », – сказав Федецький.