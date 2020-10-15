“Динамо” проявляет интерес к румынскому легионеру из АПЛ

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что столичный клуб проявляет интерес к 21-летнему румынскому опорному полузащитнику «Брайтон энд Хоув Альбион» Тудору Бэлуцэ. Об этом сообщает спортивно-новостной ресурс meta-ratings.kz, цитирующий слова Суркиса:

«Да, это идея Луческу. В данный момент нельзя говорить о том, что вопрос закрыт, но мы уже отправили в клуб Белуце все документы и ждем реакции. Рассчитываем взять игрока в аренду до конца сезона и будем вносить в контракт право выкупа, чтобы не упустить футболиста, если он хорошо себя проявит».