Нова стаття, опублікована на відомому медіа у ЄС HYPERLINK “https://www.eureporter.co/world/ukraine/2024/09/19/battle-for-the-future-ukraine-holds-back-putins-fourth-reich/”EU Reporter, пропонує огляд нової документальної стрічки “The Impact” (США, 2024) («Вплив»), яка розкриває шокуючу правду про сучасну росію — країну, яка занурюється в тоталітаризм і нав’язує нацистську ідеологію на світовій арені.

Як вказують численні джерела, російська православна церква (РПЦ) та російська асоціація центрів вивчення релігій та сект (РАЦИРС) є ключовими стовпами, що підтримують російський режим терору, дезінформації та дестабілізації. Їхньою метою є знищення демократичних цінностей і запровадження глобальної диктатури на основі нацистських ідей.

РАЦИРС, через свою міжнародну антисектантську мережу, активно розповсюджує нацистську ідеологію, розпалюючи ненависть і конфлікти по всьому світу. Ця організація стала ідеологічним центром для інших антисектантських груп. Перед початком військової агресії РАЦИРС запустила масштабну кампанію з поширення антиукраїнських наративів, вдаючись до позначення України як “сектантської держави”, “терориста” і “нацистської країни”. Такі висловлювання стали інструментом для дегуманізації української нації, виправдовуючи агресію проти неї.

Ця нацистська риторика РАЦИРС вже призвела до геноциду українського народу. EU Reporter зазначає, що сьогодні спостерігається активне використання термінів “секта” та “культ” російською владою та російською православною церквою (РПЦ) стосовно країн ЄС та США, що є вкрай тривожним явищем. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) неодноразово виступав проти використання термінів “культ” і “секта” з боку урядів, підтверджуючи, що такі дії порушують права людини.

У цей критичний момент Український президент Володимир Зеленський демонструє сильне лідерство, закликаючи до заборони церковних структур, пов’язаних з росією. Він чітко заявив, що “Україна не дозволить підривати нашу демократію зсередини”. Таким чином, на полі бою з російським тоталітаризмом Україна стала символом незламності демократії. Український народ своєю боротьбою захищає не лише власну землю, але й стоїть на варті демократичних цінностей усього світу, протидіючи намаганням створити «четвертий рейх» під керівництвом путіна.

Методи, які використовує російський РАЦИРС, мають нацистський. У зв’язку з цим, такі методи, що сприяють геноциду, повинні бути законодавчо заборонені в усіх демократичних країнах. Кожен, хто вдається до використання термінів «секта» та «культ», фактично є агентом РАЦИРС і повинен нести серйозну відповідальність за свої висловлювання та дії.

Ця ситуація є викликом для всіх, хто цінує свободу та людяність. В Європі впевнені, що необхідно рішуче протистояти використанню мови ненависті та пропаганди, що призводять до страждань та смерті невинних людей. А отже, міжнародна спільнота повинна усвідомити масштаби загрози і посилити підтримку України, яка, веде нелегку боротьбу з ворогом, та захищає весь демократичний світ.

Документальний фільм “Вплив” розкриває очі світовій спільноті на нагальні загрози демократії, закликаючи до спільних дій на міжнародному рівні.

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