Чем полезен нетворкинг, как заводить полезные контакты и строить доверительные отношения с людьми? Своими советами делится Сергей Старинчук – эксперт по нетворкингу для развития бизнеса. Более 4-х лет он работает в Дубае и помогает русскоязычным строить базы контактов и агентские сети.

Нетворкинг: понятие и технология

Нетворкинг – это налаживание сети деловых связей и круга полезных знакомств. Особенно важен и популярен нетворкинг в бизнесе. Благодаря ему вы можете окружить себя людьми, к которым всегда можно обратиться за помощью.

«Нетворкинг – это не просто короткий разговор или обмен визитками на бизнес-встрече. Это стиль жизни и постоянное поддержание контакта с людьми, которые могут помогать вашему развитию. Он как отмычка, открывающая любые замки», – почему важен нетворкинг, объясняет эксперт по налаживанию деловых контактов Сергей Старинчук.

Что дает нетворкинг

Нужные знакомства: на бизнес-конференции вы можете найти партнеров, инвесторов, клиентов или подрядчиков. Гарантированные сделки в будущем: при неформальном общении гораздо проще убедить человека сотрудничать, продать товар или услугу вашей компании. Экспертность: участие в профильных мероприятиях подтверждает ваш статус и позволяет быть «на виду». Обмен идеями: люди – ваш источник знаний, опыта, инсайдерской информации и новых идей. Работа мечты/продвижением по карьерной лестнице: по статистике Linkedin, 85% вакансий заполняются благодаря нетворкингу.

Нетворкинг: 10 правил Сергея Старинчука

Проанализируйте себя.

Подумайте, чем вы можете быть полезны другим. Главная цель нетворкинга – взаимовыгодное сотрудничество. Знайте свои сильные стороны заранее.

Продумайте короткую презентацию о себе, которая за 1 минуту расскажет о ваших сильных сторонах. Это одно из базовых нетворкинг упражнений. Хорошая реклама цепляет наше внимание за считанные секунды – вы должны уметь заинтересовать собеседника не менее быстро.

Как начать нетворкинг? Заранее.

Перед нетворкингом на конференции узнайте как можно больше о ее организаторах, спикерах и участниках. Так вы не упустите нужных людей и сможете расположить их своей осведомленностью.

Если мероприятие масштабное, а интересных людей много, распланируйте график встреч. Можно связаться с нужными гостями заранее по почте или в соцсетях – и предложить встретиться на конференции. Чтобы знать, как использовать нетворкинг с выгодой, заранее сформулируйте его четкую цель: новые знакомства, клиенты, поиск инвестора.

Помните: неловко не только вам.

Если вы еще не знаете, как строить нетворкинг и чувствуете себя неуверенно – помните, что точно такие же эмоции могут испытывать другие участники нетворкинга на мероприятии. Начните с неформального общения, будьте открытым и искренне заинтересованным в собеседнике. Даже самые лучшие книги про нетворкинг будут бессмысленны, если вы избегаете практики.

Выбирайте подходящие места для нетворкинга на мероприятиях:

конференции и тематические выставки

тренинги

неформальные части мероприятий: кофе-брейки, афтепати, вип-ужины

нетворкинг сессии

соцсети

Не бывает «бесполезных» знакомств.

Каждый разговор может изменить вашу жизнь: стать началом новой карьеры, дружбы, сотрудничества или продвижения по работе. Не упускайте возможность знакомиться с новыми людьми на нетворкинг конференциях, ведь в будущем именно они могут вас выручить.

Поддерживайте контакт.

Мало обменяться визитками на конференции и «зафрендиться» в соцсетях. Принципы нетворкинга гласят: поддерживайте связь и постоянно напоминайте о себе. Через несколько дней после знакомства напишите follow up письмо: представьтесь, сделайте короткое резюме вашего предыдущего разговора и предложите продолжить общение. Загрузите фото с нетворкинг встречи в соцсети и отметьте новых знакомых.

Никаких агрессивных продаж.

Как работает нетворкинг? Это прежде всего новые знакомства и общение. При первой встрече вам не нужно продавать свой товар или услугу, иначе рискуете произвести неприятное впечатление и испортить знакомство. Желание наживы – пример негативного нетворкинга. Позитивный нетворкинг – это стремление делиться знаниями и быть полезным. Идеальный бизнес нетворкинг – это когда вы полезны друг другу взаимно.

Нетворкинг в социальных сетях.

Страница в соцсети должна соответствовать вашему имиджу. Подробно расскажите об опыте работы, образовании, интересах, добавьте качественные фотографии. Следуйте таким нетворкинг лайфхакам:

Отправляя заявку в друзья, сопровождайте ее текстом.

Следите за обновлениями – ставьте лайки и комментируйте публикации.

Во время нетворкинга онлайн вместо банальных вопросов узнайте о последних событиях из жизни собеседника, обсудите конференцию или свежие новости из вашей сферы.

Не зацикливайтесь на одной площадке. Кто-то активно ведет странички во всех соцсетях, а кто-то даже не догадывается, что такое нетворкинг в инстаграм, и предпочитает Фейсбук.

Не пренебрегайте визитками.

Это рабочий инструмент для бизнес-знакомств, позволяющий не потерять контакты друг друга. После нетворкинга на конференциях не коллекционируйте визитки новых знакомых, а сразу используйте по назначению – установите контакт и продолжайте общение.

Знакомьте собеседников друг с другом.

Представьте по имени, коротко расскажите, чем занимается каждый из них. Это не только правило хорошего тона, но и правило эффективного нетворкинга.