Дело Шеремета и унижение бельгийского вундеркинда – при чем тут «Доктор Пи»?

В Украине не 21-й век, а как-то по-другому все устроено. По принципу уникальных невозможностей.

Проекция новых событий на минувшие включается тогда, когда ушедшее торчит в памяти. А если старое невозможно забыть не только в силу особенностей памяти, а и потому, что там – зерно так и не проросшей пока еще правды, – проекция становится еще ярче. А что совсем добивает – реакция людей на зеркальные события, – полярная до необъяснимости.

Скажем, фон, на котором происходит «раскрытие» дела Шеремета. Мутное, неубедительное, полное нестыковок. Но при этом абсолютно «ясное» для судейско-прокурорского сообщества. Которое всегда ориентируется на нос. Не на закон, а на запах, чуйку.

Чем пахнет дело, если свое однозначное отношение к нему проявили президент страны и министр МВД? Ну, конечно, обвинительным решением, глазами судьи, закрытыми на все возможные аргументы, которыми будут пытаться оперировать защитники обвиняемых.

Участие высших должностных лиц в такого рода шоу, как пресс-конференция с объявлением «убийц» – прямая указка подотчетным им карательным органам государства соорудить максимально жесткий приговор. И сегодня только ленивый не высказался в том духе, что такая поведенческая модель Зеленского и Авакова является вмешательством в правосудие и фактически программирует результат будущего судебного процесса.

И это абсолютно правильное замечание. Потому что мы имеем прецедент.

Всем, кто ныне возмущается таким сомнительным участием должностных лиц в деле Шеремета, нужно вспомнить об аналогичной пресс-конференции, которая состоялась в марте 2012-го года. Когда министр МВД Захарченко объявил о том, что награждает особо одаренных «журналистов» Починка и Мартынец медальками и денежными премиями за «содействие» в деле «разоблачения» профессора Андрея Сюсарчука.

Которого, как мы помним, оные «журналисты» объявили аферистом и убийцей.

Были ли после этого у Слюсарчука шансы оправдаться? Нет. И результат мы помним.

Да, потом все рассыпалось.

Да, дело оказалось сфальсифицированным.

Да, прокуратуре вернули обвинительный акт.

И да – сломали человеку жизнь, разрушили здоровье, лишили перспектив. Получили медальки, выполнили «указ» своего министра.

И сохранили ему лицо. Оно сейчас в России прячется, вполне себе довольное и сытое.

И сегодня, в случае с «делом Шеремета», будут стараться с аналогичным рвением.

«Убийц» уже можно считать приговоренными. В противном случае президент и министр будут выглядеть идиотами, а Система такого позволить не может. Как не могла выставить кретином Захарченко.

Согласитесь, ситуация зеркальная. Просто тогда все молчали (некоторые «правозащитники» даже активно поддерживали, не будем указывать пальцем), а сегодня хоть кто-то кричит.

Только будет ли толк от криков-то этих?

А вот и вторая проекция: на днях в отсталой стране Бельгии поднялся нешуточный скандал: руководство Технического университета Эйдховена высказало сомнение в том, что девятилетний вундеркинд Лоран Сименс сможет закончить ВУЗ к своему десятилетию. В ответ мальчик заявил, что нафиг бросает этот сельский универ. И бросил. Импульсивный ребенок, надо сказать.

Известно, что уже во втором классе Сименс справился с полным курсом средней школы, а в последующие 18 месяцев сдал все тесты в старшей школе. После короткого академического отпуска Лоран собирался освоить университетский курс и тут чиновники заявили, что это «невозможно». Ну, они так решили и сегодня по этому поводу их размазывает по стенам бельгийская пресса.

И тут надо снова вспомнить о «Докторе Пи», который тоже закончил школу за пару лет и уже к 16-ти годам имел диплом медуниверситета… Но люди по фамилиям Починок и Мартынец сказали, что это невозможно. Человек по фамилии Захарченко тоже сказал, что это невозможно. Так решила эта мощная экспертная группа.

Сегодня бельгийские чиновники явно неудобно чувствуют себя под прицелом общественного мнения: в Бельгии своего юного гения считают национальным достоянием. И понимают, что в 21-ом веке прогресс определяется носителями уникальных возможностей и знаний.

…В Украине общественное мнение согласилось с уничтожением своего национального достояния и радостно протанцевало на его костях. Потому что тут у нас не 21-й век, а как-то по-другому все устроено. По принципу уникальных невозможностей. Будь-то ранее развитие, уникальная память или способность победить шахматную программу.

Однако, как видим, феномены таки существуют. И Слюсарчук был задолго до появления на свет маленького Лорана Сименса. Который, кстати, также способен за короткое время усваивать невероятные объемы информации и, как и «Доктор Пи», мечтает стать врачом…

И повезло ему немного больше: хотя в Бельгии и водятся упертые чиновники, до Украины им далеко – экземпляров вроде Починка, Мартынец или Захарченко там явно не делают…

***

Где получили образование «разоблачители» «Доктора Пи» Починок и Мартынец – доподлинно неизвестно (последний, правда, прославился в качестве уникального явления: «журналист» с многомиллионным состоянием). Захарченко закончил профтехучилище, вступил в КПСС, после чего сделал карьеру в донецкой милиции и даже намутил себе диплом кандидата наук в области госуправления.