Чого Україні варто очікувати від призначення Вікторії Нуланд

Як відомо, Джо Байден висунув Вікторію Нуланд на посаду заступника держсекретаря з політичних питань.

Вона неодноразово відвідувала нашу країну, особливо цінним був її візит під час Євромайдану. Тож Нуланд добре знає Україну.

Але чи в Україні добре відомо хто така Нуланд?

Вікторія Нуланд – професіонал з великим дипломатичним досвідом, вже 32 роки займається питаннями політичних відносин у світі. Вона була однією з перших, хто підтримав Україну у боротьбі за суверенітет та визнала російську агресію.

На сайті інституту Брукінгс, де донедавна Вікторія була старшим науковим співробітником, пишуть, що Вікторія Джейн Нуланд народилася у Нью-Йорку 1 липня 1961 року, отримала ступінь бакалавра з історії в Університеті Брауна. Володіє російською та французькою мовами.

Раніше вона служила у Китаї, Монголії та Росії, займалася висвітленням російської політики в посольстві Москви під час розпаду Радянського Союзу. До того ж Вікторія провела два дослідження у Раді з міжнародних відносин, присвячені проблемі впливу антиамериканізму на відносини США з іншими великими світовими державами, а у 1997 р. разом із сенатором Лугаром стала авторкою доповіді про Росію та НАТО. Перед тим, як повернутися до США, вона провела пів року на радянському риболовецькому траулері та рік – у якості помічника із законодавчих питань американського конгресмена.

З 2005 по 2008 роки вона працювала послом США та постійним представником при НАТО у Брюсселі, де вона зосередила увагу на миротворчій місії в Афганістані та глобальному партнерстві НАТО.

З 2011 по 2013 рік Нуланд працювала прессекретарем при Державному департаменті США. На цій посаді вона проводила щоденні пресбрифінги та консультувала Гіларі Клінтон з державних питань та об’їздила з нею більше ніж 80 країн.

Потім з вересня 2013 року по січень 2017 Вікторія Нуланд працювала помічником державного секретаря у справах Європи та Євразії. Вона була відповідальна за політику США та дипломатичні відносини з 50 країнами Європи та Євразії, з НАТО та ЄС. У бурхливий для Європи час вона була ключовим “архітектором” реакції президента Обами на вторгнення Росії в Україну, включаючи політику санкцій, і головним американським перемовником щодо України з головним радником Путіна Сурковим.

З січня 2018 року по лютий 2019 року вона була генеральним директором Центру нової американської безпеки (CNAS), двопартійного аналітичного центру національної безпеки у Вашингтоні.

Що Вікторія Нуланд говорить про Україну?

У своїй заяві перед комітетом із закордонних справ Сенату від 2015 року Нуланд підняла низку важливих питань, які стосуються розбудови України як європейської держави. Вона заявила:

“По всій Україні громадяни повстали та жертвують собою за загальнолюдські цінності, які об’єднують нас як трансатлантичну спільноту: за суверенітет, територіальну цілісність, права людини, гідність, “прозорий” та підзвітний уряд, за справедливість для всіх. Америка допомагає Україні, оскільки успіх цієї держави є важливим для наших глибинних національних інтересів у все більш демократичній, процвітаючій та стабільній Європі. Прагнення України – наші прагнення”.

В урегулюванні конфлікту на Донбасі Нуланд вважає найдієвішими Мінські угоди:

“Пакет мінських угод від вересня 2014 року та лютого 2015 року залишається найкращою надією на мир, виведення зброї, політичну нормалізацію, децентралізацію на Сході України та повернення українського державного суверенітету над цією частиною її кордону. Якщо ці зобов’язання виконуватимуться – якщо зброю складуть, а також, якщо ОБСЄ потрапить на територію воєнних дій, і будуть проведені перемовини та законні відстежувані вибори – Україна знову матиме безперешкодний доступ до власного народу та своєї території на Сході. Ось що обіцяє Мінськ: мир, вилучення зброї, політична нормалізація, потім повернення кордону”.

“Тож ми будемо продовжувати підтримувати Україну, яка сумлінно виконує свою частину впровадження Мінських угод. Разом із державами Нормандії, Францією та Німеччиною, ми будемо продовжувати тиснути на Росію та її довірених осіб, щоб продемонструвати рівну доброчесність”.

Безперечно Нуланд вважає, що ситуація на Донбасі дуже серйозна, і потребує негайного вирішення, але поряд з цим вона наполягає, що в Україні є ряд проблем, окрім Донбасу, які потребують вирішення: корупція, нестабільна економіка, олігархія та проблеми з судовою системою.

“Оскільки найкращою протидією російській агресії та зловмисному впливу є досягнення успіху України як демократичної, процвітаючої європейської держави, український уряд повинен і надалі виконувати свої обіцянки перед українцями та підтримувати довіру міжнародного товариства. Як я вже сказала, попереду набагато складніша робота щодо очищення ендемічної корупції в уряді та суспільстві на всіх рівнях; стабілізування економіки, подолання корупції на держпідприємствах та олігархії, а також реформування судової системи. Поки Україна працює над цими важкими викликами, Сполучені Штати, Європа та міжнародне товариство мають зберігати віру в Україну та забезпечити умови для того, щоб агресія та втручання Росії не змогли придушити дух України, її волю чи економіку до того, як реформи наберуть чинності”.

Як вже зазначалося, Нуланд активно підтримувала Україну під час Революції Гідності, і на менторській зустрічі 2019 року у Києві вона в черговий раз підтримала українців у боротьбі та підбадьорила полум’яною промовою:

“Я була з вами на Майдані, і я ніколи цього не забуду. Я дуже пишаюся, що я – друг України. Ви, українці, зробили величезний прорив – ви пішли до Європи. Ви досягли прогресу, але є дуже багато викликів і загроз. Не зупиняйтеся! Ідіть уперед. Зосередьтесь на собі та розбудовуйте країну. Звісно, Україна потребує підтримки, але найперше українці самі мають для себе все робити. Щоб покращити своє життя і зміцнити країну, треба об’єднатися і багато працювати. Якщо все буде добре, то Україна покаже світові справжній приклад того, як іти до свободи”.

Вікторія Нуланд одна із політиків, хто відверто відповів на дуже важливе питання: “Чому Україна так сильно цікавить Росію?” На нього вона відповіла в інтерв’ю для “The Harvard Gazette”:

“Третина України говорить російською мовою, у них спільні культурні та релігійні та історичні корені. Якби українці могли мати мирну, демократичну європейську державу з ринковою економікою та більше можливостей для подорожей, то росіяни почали б вимагати того самого від Путіна, а Путін не був готовий цього дати, тому це було внутрішньо екзистенційною загрозою для Путіна”.

“Починаючи з 1991 року, коли Україна проголосила свою незалежність в умовах розпаду Радянського Союзу, український народ тричі намагався побудувати більш демократичну, більш європейську державу. І кожного разу цей проєкт розпадався або через відсутність політичної волі, або через корупційний вплив, включаючи корупційний вплив та гроші з Росії. Отже, цього останнього разу, коли стався Майдан, пам’ятайте, що український народ вийшов на вулицю не тому, що йому відмовляли в членстві в ЄС, це була боротьба за свободу подорожей, торгівлі з Європою. І відверто кажучи, це було великою загрозою для політики Путіна”.

Вікторія Нуланд – давній друг України, вона вже 7 років підтримує нашу державу у боротьбі за суверенітет та правову державу. Щиро бажає для нас миру та процвітання: як економічного, так і суспільного. Нуланд – прихильниця мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та відкрито визнає російську агресію.

Професійні здобутки та дипломатичний досвід Нуланд дають впевненість, що, у разі її призначення, у команді Байдена буде людина, яка знає ціну обіцянкам Кремля. А ми й надалі зможемо розраховувати на економічну та політичну підтримку США у боротьбі з російською агресією.

Євгенія МОРДОВЦЕВА, Європейська експертна асоціація