Борис Тарасюк – про складні процеси простими словами

Український дипломат, Спів-Президент Парламентської асамблеї «Східного партнерства» (Євронест /EuroNESt), Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк започаткував серію Онлайн-лекцій з проблематики сучасної дипломатії.

Дипломат аналізує вплив надзвичайної ситуації у міжнародній політиці, яку спровокувала пандемія, на роботу Ради Європи та на міжнародні інституції узагалі. Борис Тарасюк висвітлює величезне коло проблем- від запобігання повернення Росії до Ради Європи і до унікального досвіду міжнародної дипломатії в умовах, що нині переживає Світ.