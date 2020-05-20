Борис Тарасюк – про складні процеси простими словами. Частина 5

Український дипломат, Спів-Президент Парламентської асамблеї «Східного партнерства» (Євронест /EuroNESt), Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк продовжує серію Онлайн-лекцій з проблематики сучасної дипломатії.

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У відеобесіді Постійний представник України при Раді Європи Б.І.Тарасюк роз’яснює скільки українських диаломатів працювало в системі дипломатичної служби напередодні 1991 року.