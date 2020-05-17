Борис Тарасюк – про складні процеси простими словами. Частина 3

Український дипломат, Спів-Президент Парламентської асамблеї «Східного партнерства» (Євронест /EuroNESt), Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк продовжує серію Онлайн-лекцій з проблематики сучасної дипломатії.

Дивіться: Частина 1. і Частина 2.

У цьому відео Борис Іванович розповідає якою є правова основа діяльності дипломатії, а також порушує питання щодо необхідності ухвалення документу, щодо основних напрямків зовнішньої політики України.