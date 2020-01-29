Атака на Авакова: кто пытается отвлечь внимание от коррупции в НАБУ

Политическое влияние «грантоедов», или как их еще окрестили в соцсетях и Telegram-каналах – «соросят» – в Украине, похоже, достигло апогея. Их информационные вбросы приводят к политическим кризисам и даже отставкам. А также к тому, что некоторые политические деятели несмотря на весьма испорченное реноме продолжают удерживаться на своих должностях.

Наиболее известной из связок «грантоед – чиновник» является союз главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Последний – борец с коррупцией – угодил в крайне неприятный коррупционный скандал, который должен был стоить ему должности. Но вместо этого спокойно продолжает работать. Впрочем, результатов от его деятельности – не видать. Поговаривают, что такая низкая результативность – следствия того, что каждый потенциальный коррупционер может обратиться в НАБУ, чтобы его там «простили». Понятное дело, что не за просто так…

Но вернемся к делу, в котором фигурировал Сытник. В мае прошлого года Генпрокуратура вызвала на допрос директора НАБУ. Генпрокурор Луценко сообщил, что Сытник «забыл заплатить» за отдых семьи в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны». «Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен был бы это показать в декларации как подарок, или же лучше заплатить самому», – заявил Луценко.

Дальше последовали суды – и сначала первая, а потом и вторая инстанции признали Сытника виновным в коррупционном решении. После того, как Ровенский апелляционный суд принял окончательное решение, Сытник оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. И по идее должен был бы уволен – доказательства коррупционных нарушений являются одним из оснований для увольнения директора НАБУ.

Забавно, но вместо того, чтобы клеймить позором Сытника, антикоррупционеры-общественники во главе с Шабуниным принялись обвинять в политическом заказе третьих лиц.

Почему так ведет себя Шабунин? Тут не стоит забывать о скандале, связанном с исчезнувшими деньгами с грантов американских налогоплательщиков, о которых публично высказывался президент США Дональд Трамп. В ноябре прошлого года глава Белого дома прямо заявил, что, США не могут давать большие суммы денег, которые потом «будут украдены и отправятся на чужие банковские счета». В случаи перезагрузки НАБУ и потери защитника в виде Сытника Шабунин и его соратники рискует надолго сесть. Причем, учитывая происхождение средств – в американскую тюрьму.

С этим и связаны весьма агрессивные действия антикоррупционеров, направленных на защиту Сытника. Весьма показательным стало появление статьи на «Украинской правде», автором которой выступил Центр противодействия коррупции – то есть, тот самый Шабунин – в которой тот не только прикрывал директора НАБУ, но и принялся искать козла отпущения. Им стал министр внутренних дел Арсен Аваков, которого профессиональный активист обвинил в атаке на Сытника.

Шабунин вспомнил о том, что протоколы по коррупционному нарушению со стороны директора НАБУ составляли оперуполномоченные из Департамента защиты экономики Национальной полиции. Из этого автор статьи сделал весьма скоропалительный вывод о том, что лично Аваков якобы преследовал директора НАБУ. Почему при этом Шабунин обошел вниманием того же Юрия Луценко, который активно комментировал данное дело?

На самом деле логика Шабунина весьма простая и не витиеватая: Луценко после своего увольнения с должности главы ГПУ сейчас – вне игры. Он не интересен. В то время, как Аваков – удачная мишень, которая, тем более, занимает кресло главы МВД.

К слову, о кресле. О том, что Авакова могут уволить, намекал в интервью Денис Монастыский – глава комитета по вопросам правоохранительной системы. По данным наших источников в парламенте, от «соросят» якобы Монастырскому поступило предложение – в случае отставки нынешнего главы МВД ему предложили стать министром.

Что же касается Сытника, то тут стоит отметить, что НАБУ, к сожалению, демонстрирует свою полную нерезультативность. И тот же Шабунин, а также представители его команды (некоторые – как Александра Устинова – сейчас трудятся в Верховной Раде) должны были сами начать говорить о необходимости перезагрузки бюро. Тем более, что действенный метод Банковая продемонстрировала в ситуации с Государственным бюро расследований, когда после внесения законодательных изменений Романа Трубу сняли с должности.

Впрочем, похоже, «грантоеды» решили попытаться одним выстрелом убить сразу несколько зайцев – с одной стороны, защитить своего протеже Сытника, а с другой – взять под контроль Министерство внутренних дел. Но получится ли у них такой финт? Едва ли…

Дело в том, что еще в начале президентской каденции Владимир Зеленский давал срок Сытнику три месяца на борьбу с коррупцией. Он тогда отметил, что если не будет «ощутимого результата», на директора НАБУ ожидает отставка. С тех пор прошло уже девять месяцев. Но бюро продолжает оставаться наиболее инертным силовым органом в стране. Понимая это, стоит ожидать, что на Банковой займутся перезагрузкой НАБУ уже в ближайшее время.

Иван Сергиенко