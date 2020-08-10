Антимонопольный Ковид: кто и почему оставил украинских врачей без противовирусной защиты

Почему АМКУ штрафует тех, кто за свой счет обеспечивает профилактической защитой украинских врачей, блокируя тем самым такую деятельность?

На фоне скандала с попыткой Антимонопольного комитета оштрафовать табачного монополиста – компанию «Тэдис» – на 6,5 миллиардов гривен, сумма в 3,2 миллиона грн. выписанная АМКУ компании «Экофарм», выглядит почти несерьезной.

Тем более, что скандал с компанией «Тэдис», которую поддержал Владимир Зеленский, стоил должности экс-главе АМКУ Терентьеву, а «Экофарм» вынуждена бороться с комитетом в одиночку.

Хотя, история более чем захватывающая.

Особенно на фоне роста масштабов пандемии коронавируса.

Вкратце суть конфликта такова:

АМКУ в лице заместителя председателя комитета Дарьи Чередниченко (запомните это имя) обвинил “Экофарм” в нарушении законодательства «о недобросовестной конкуренции».

Поводом стала публикация компанией на корпоративном сайте, предназначенном для врачей, результатов лабораторных тестов действия препарата “Протефлазид” на коронавирус, схожий с SARS-CoV-2. То есть самым важным свидетельством «противозаконной деятельности» фармкомпании стал, по мнению АМКУ, официальный документ – Отчет Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМНУ “Об изучении антивирусной активности препарата “Протефлазид”, его активных структур на модели коронавируса трансмиссионного гастроэнтерита свиней”.

Запомните и этот важный пассаж. Поскольку в мире на май 2020 года насчитывается 43 вида РНК-содержащих вирусов, объединённых в два подсемейства. Из которых человека поражает семь. Включая и SARS-CoV-2, вызывающий острую респираторную инфекцию COVID-19, объявленную ВОЗ пандемией.

Помимо этого, АМКУ посчитал «отягчающим обстоятельством», официальное обращение – письмо от «Экофарма» в Минздрав Украины – с предложением бесплатно обеспечить своим противовирусным лекарственным средством украинских врачей для профилактики ОРВИ.

Слово «бесплатно» тоже желательно зафиксировать.

В итоге АМКУ пришел к выводу, что компания «Экофарм» виновна в распространении «неправдивой информации». А, значит, ее нужно оштрафовать. Хотя каким образом квалификацию «неправдивая информация» можно привязать к научному отчету и предложению о бесплатных поставках противовирусного препарата для профилактики ОРВИ в условиях пандемии – знают только в Антимонопольном Комитете.

Сотрудники которого усмотрели в этой истории и недобросовестную рекламу, хотя маловероятно, чтобы такой завлекательный текст – “Флавоноиды, входящие в состав препарата, подавляют репликацию ДНК и РНК вирусов как in vitro, так и in vivo. Доказано, что механизм прямого противовирусного действия заключается в ингибировании вирусспецифических ферментов – ДНК и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы и нейраминидазы” – вызвал резкий покупательный ажиотаж среди населения.

Но, как известно, если звезды зажигают, значит, кому-то это нужно.

А, раз так, то сомнения экспертов АМКУ насчет того, является ли упоминание «тимидинкиназы, обратной транскриптазы и нейраминидазы» рекламой, выходит за рамки научного диспута.

Тем более, что дело происходит в Украине, где для борьбы с конкурентами давно используются гибридные методы. Включая в числе прочих трюков и привлечение государственных институтов, обладающих монопольным правом на насилие.

Как следственные и судебные органы при рейдерских захватах, так и тот же АМКУ. Который на свое усмотрение может и заводить дела, и выносить приговоры, подменяя собой следствие, суд, присяжных, а в ряде случаев – ученых-вирусологов.

Т.е. является для тех, у кого имеется доступ, очень удобной официальной дубиной.

И здесь начинается вторая часть протефлазидно-Марлезонского балета, где на сцену выходят упоминаемая выше Дарья Чередниченко вместе с экс-и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун. Которых по цивилизационным нормам изначально нельзя было допускать к этому делу.

Чередниченко – из-за банального конфликта интересов. Или, как говорится, возможности наличия личной заинтересованности.

Супрун – в силу открытой дискредитации украинской науки, украинской медицины и украинской фармакологии.

Понятно, что в смутные времена на поверхность выносит немало шарлатанов, желающих изловить в мутной воде крупную рыбу.

Пандемия ковида – как раз оттуда.

Когда знахари и шарлатаны начинают активно продвигать на рынок всевозможные панацеи. От ослиной мочи и колпачков из фольги до «волшебных снадобий», выжигающих вирус подобно напалму.

Причем, чем неэффективнее действует власть, как мы это видим в Украине, тем шире поле деятельности для знахарей.

И здесь роль АМКУ, который с помощью ст. 15-1 Закона “Про захист від недобросовісної конкуренції” должен ставить надежный щит на пути смертоносной рекламы, действительно предельно важна.

Как это случилось, скажем, с препаратом компании «Юрия-Фарм», которая открыто рекламировала на телевидении свой продукт под видом средства именно от ковид-19. За что и получила штраф в размере 528 000 грн. (При этом «Экофарм» за публикацию научного отчета, в котором Ковид-19 даже не упомянут, оштрафовали на 3,2 миллиона, что вызывает вполне объяснимый диссонанс).

И абсолютно противоположная история произошла с таким препаратом, как хлорохин (гидроксихлорохин – плаквенил). Где рекламными агентами изначально выступили лично президент США Дональд Трамп и его бразильский коллега Болсанару.

И все, включая МОЗ Украины, дружно кинулись включать хлорохин в официальные протоколы лечения ковидной инфекции. Вопреки предупреждениям ВОЗ и ведущих ученых о том, что хлорохин – это рискованный вариант в силу нередких тяжелых побочных эффектов.

Создав реальный ажиотаж, поскольку в Украине рекламным агентом выступил сам глава МОЗУ Степанов.

Но АМКУ эту рекламную кампанию как-то удивительно пропустил.

Причем, в Украине эта история не закончилась и после того, как хлорохин был исключен из протоколов сперва в Бразилии, где его применение резко повысило смертность больных, а потом – практически по всему миру.

Почему?

Во-первых, потому что о пользе хлорохина рассказывал сам министр здравоохранения Степанов. Во-вторых, потому, что Украина закупила немало хлорохина. А, значит, с ним нужно что-то делать. В, третьих, потому что Украине в виде гуманитарной помощи хлорохин подарили два таких фармацевтических гиганта, как Санофи и Сандоз.

Какая связь, спросите вы, гуманитарной помощи от мировых фармацевтов с замглавы АМКУ Дарьей Чередниченко, инициировавшей расследование по «Экофарму»?

Самая прямая.

Дело в том, что муж г-жи Чередниченко – Юрий Чередниченко – работает на одной из руководящих должностей в украинском представительстве фирмы «Сандоз» с зарплатой более одного миллиона гривен в год. Что подтверждает декларация о доходах Дарьи Чередниченко.

И об этом предупреждали украинские СМИ, когда г-жа Чередниченко в сентябре 2019 года выиграла конкурс на замещение должности заместителя председателя АМКУ. Войдя в руководство комитета вместе с экс-председателем Терентьевым. С которым до этого торговала продуктами в сети магазинов Metro Cash & Carry Украина, параллельно повышая свои знания в понимании процесса ингибирования вирусспецифических ферментов – ДНК и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы и нейраминидазы…

О гуманитарном акте «Сандоз», поставившем в Украину тысячи доз оказавшегося, как выяснилось, непригодным при лечении ковид-инфекции препарата, сообщили десятки медиа-ресурсов. (При этом о том, что «Экофарм» выразил готовность бесплатно поставить свой препарат для украинских врачей в профилактических целях, десятки СМИ скромно промолчали).

Но, как оказалось, гуманитарная помощь гуманитарной помощи рознь.

Плаквенил, который отправил на тот свет невыясненное до конца количество ковид-пациентов, только в июне убрали из протоколов МОЗ Украины для лечения тяжелобольных и детей. Но непонятно почему, оставили для всех остальных. При этом никто даже не подумал косо посмотреть в сторону фармкомпаний, подаривших Украине это обанкротившееся лекарство.

Но, как мы помним, одним из главных обвинений в адрес «Экофарма» от АМКУ была именно гуманитарная помощь! Т.е. бесплатное предоставление противовирусного лекарства для профилактики врачебного персонала. Однако супруга топ-менеджера Сандоз-Украина усмотрела в этом нарушение закона, поскольку эта гуманитарная программа могла, по определению супруги, вызвать интерес «неустановленной группы лиц».

Что в итоге остановило передачу «Экофармом» препарата в больницы.

Интересно, кстати, какую реакцию прекращение поставок Протефлазида вызовет у «неустановленной группы лиц»? Под которыми, понятное дело, в АМКУ подразумевают врачей.

При чем здесь экс-и.о. министра МЗУ Супрун?

При том, что по странному стечению обстоятельств эта иностранка, учудившая в Украине «медицинскую реформу», которая еще долго будет выхаркиваться населением, первой, сразу после публикации вышеупомянутого научного отчета, пошла в атаку и на «Экофарм» и на НАМН Украины.

Обозвав академиков мошенниками, а то, чем занимается Национальная академия медицинских наук Украины, псевдонаукой. Напомним, что научный институт Академии занимался в это время поиском действующего вещества, способного влиять на коронавирусы…

И в Украине это ей спокойно сходит с рук.

Хотя у себя на родине в Штатах, она бы не вылазила из судов, отбиваясь от миллионных исков за диффамацию и подрыв деловой и научной репутации.

Решат ли украинские академики, которых иностранная гражданка обозвала мошенниками, обращаться с исками к Супрун в суд, это вопрос к украинским академикам. Которые, как сообщается, плюнули на Супрун, МОЗ и АМКУ, включив решением Научного совета Протефлазид в локальный протокол лечения Ковида в клинике вирусологии института им. Громашевского.

«Экофарм» сообщил, что готов потягаться в суде с АМКУ. Захочет украинский фармпроизводитель заодно поставить на место иностранную гражданку Супрун – это вопрос к руководству «Экофарма».

А процесс против АМКУ может получиться более чем захватывающим.

Потому что в суде можно было бы поинтересоваться, почему АМКУ берет на себя право оценивать результаты научных работ, именуя их, по лекалам иностранной гражданки Супрун, «недостоверной информацией» и «недобросовестной рекламой»? И почему Антимонопольный комитет штрафует тех, кто за свой счет обеспечивает профилактической защитой украинских врачей, блокируя тем самым такую деятельность? В то время, когда сам АМКУ обвиняется в распиле миллионов бюджетных гривен, выписанных на повышенные зарплаты и премии.

P.S. 5 августа АМКУ разместил на своем сайте предупреждение о том, что в АМКУ обнаружен Ковид. В связи с чем рекомендовано не посещать офис комитета. Где, чем и по какому протоколу будут лечить заболевших, АМКУ не сообщает. Но эта новость в который раз заставляет вновь задаться вопросом – падает ли просто так кирпич на голову?..

Андрей КАПУСТИН

журналист