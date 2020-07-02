Амосова вчетверте намагається відновитись на посаді, не дивлячись на недовіру трудового колективу

Екс-ректорка Національного медичного університету ім.О.О. Богомольця Катерина Амосова вчетверте за два останні роки намагається оспорити у суді своє звільнення з найбільшого медичного ВУЗу країни, яке було спричинене порушенням нею умов контракту.

Нагадаємо, що раніше Трудовий колектив Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на своїх конференціях двічі висловлював недовіру екс-ректору Катерині Амосовій. За це рішення про недовіру шляхом таємного голосування проголосувала рекордна кількість членів конференції. Так, востаннє за недовіру екс-ректорці проголосували 240 представників ВНЗ із 278 присутніх, передает Unian.ua.

Однак, бажання залишитись на посаді змусило Катерину Амосову навіть штурмувати Університет разом із «тітушками».

Тоді, Олександр Науменко, проректор Національного медичного університету імені Богомольця заявляв, що вдруге зібрання трудового колективу відбулось як реакція на рішення Печерського райсуду Києва, який відновив екс-ректора на посаді.

Трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця одноголосно підтвердив результати виборів ректора, що відбулися 3 вересня 2019 року. За результатами голосування як в I, так і в II турі переміг Юрій Кучин, – екс-директор Інституту післядипломної освіти НМУ. За результатами II туру за нього проголосувало 89% виборців з трудового колективу.

Слухання справи відбудеться у все тому ж славнозвісному Печерському суді столиці, що й інші три позови Амосової проти Університету та МОЗ України, яке звільнило екс-ректорку, через встановлені аудитом численні випадки корупції та розтрати бюджету університету в особливо великих розмірах. Також екс-ректорці закидають зірвання іспиту КРОК для студентів-медиків.

Справу, розгляд якої був призначений на 03 липня 2020 року о 9.30 буде розглядати суддя Олексій Соколов, що вже встиг «прославитись» не тільки в Україні, а й за її межами через обрання запобіжного заходу відомій волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій), яка за версією влади разом із Софією Фединою погрожувала Президенту України. Пізніше рішення цього судді не підтримала слідча суддя того ж суду Галина Матійчук, відмінивши запобіжний захід для волонтерки.

Чи піде суддя проти рішення Трудового колективу буде відомо вже у п’ятницю. За словами представників трудового колективу вони готові відстоювати своє рішення про недовіру до Катерини Амосової до останнього, змусивши владу його виконати.

За матеріалами vesti-ua.