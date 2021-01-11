АМКУ примерил на себя роль вирусолога. Получилось плохо

Хозяйственный суд Киева отменил все претензии Антимонопольного комитета к НПК “Экофарм” — производителю противовирусного препарата “Протефлазид”.

Вопрос – Может ли ложка позитива облагородить бочку негатива? – в отличие от классического варианта – «мед и деготь» – однозначного ответа не имеет. Ибо многое зависит от качества, как первого, так и второго.

Например, более чем позитивные видосики от Зеленского не производят эффекта виагры при падении его рейтингов.

А вот прогноз погоды в промозглом декабре – «солнечно, сухо, тепло» – автоматически поднимает настроение. Тем более, если прогноз еще и подтвердится.

Так что все более чем относительно.

Поэтому на фоне передела украинского судебного рынка, сопровождающегося привычным для государства-симулякра беспределом, одна небольшая позитивная новость на тухлый привкус основного блюда не влияет.

Но, с другой стороны, может быть использована в будущем, в качестве важного ингредиента при составлении удобоваримых рецептов.

Суть же этой позитивной новости в том, что Хозяйственный суд Киева отменил все претензии Антимонопольного комитета к НПК “Экофарм” — производителю противовирусного препарата “Протефлазид”.

Цена вопроса «претензий» АМКУ – штраф в размере более 3 000 000 грн.

За то, что АМКУ в лице заместителя председателя комитета Дарьи Чередниченко, обвинил “Экофарм” в нарушении законодательства «о недобросовестной конкуренции».

А поводом стал обнародованный компанией научный отчет на официальном сайте компании о результатах лабораторных исследований лаборатории Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМНУ – об изучении антивирусной активности препарата “Протефлазид”, его активных структур на коронавирус трансмиссионного гастроэнтерита свиней. И, хотя в документе, подписанном учеными профильного государственного научного института, о злобном китайском пандемическом коронавирусе речь не шла (хотя все коронавирусы имеют схожее строение), в АМКУ посчитали, что публикация этого отчета является рекламной акцией.

Помимо этого, АМКУ посчитал «отягчающим обстоятельством» и письмо от «Экофарма» в Минздрав Украины с предложением бесплатно (!!!) обеспечить своим лекарственным средством украинских врачей для их защиты и профилактики. Также размещенное только на сайте компании «Экофарм».

И в итоге АМКУ в лице г-жи Чередниченко «компетентно» определил, что «Экофарм» виновен в разгоне (на двух сайтах компании) неправдивой информации.

Вот вам один из примеров такой «недобросовестной рекламы»: “Флавоноиды, входящие в состав препарата, подавляют репликацию ДНК и РНК вирусов как in vitro, так и in vivo. Доказано, что механизм прямого противовирусного действия заключается в ингибировании вирусспецифических ферментов – ДНК и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы и нейраминидазы”…

Правда, журналистское расследование показало, что дело было не только в «тимидинкиназе, обратной транскриптазе и нейраминидазе», а в банальной конкурентной борьбе, которая в Украине проходит по законам джунглей.

Где хороши любые методы. Включая и возможность использовать АМКУ и прочие карательные органы в качестве удавок, кастетов, утюгов и паяльников.

Ибо сложно себе представить, что в разгар пандемии в США производитель вакцины Phaizer натравил бы на производителя вакцины Moderna американский аналог АМКУ – Федеральную торговую комиссию.

Обвинив конкурентов в публикации результатов клинических испытаний.

Т.к. в цивилизованном мире в приоритете находятся поиски средств борьбы с Ковидом.

Но, поскольку, как мы помним, речь идет об Украине, где на первом месте стоят исключительно личные интересы избранных, связанные с баблом, то пандемии и прочие глупости уходят на второй-третий план.

Что мы, собственно, и наблюдаем с самого начала победного марша коронавируса по планете.

Когда государство Украина в лице Минздрава закупает в угоду чьим-то конкретным интересам нечто в лучшем случае бесполезное, в худшем – откровенно опасное. Как это было с гидроксихлорохином или ремдесивиром, которые были признаны непригодными для больных коронавирусной инфекцией. И продолжается сейчас в виде сомнительной истории с закупкой китайской вакцины.

В итоге ВОЗ пишет руководству страны открытые письма, требуя прекратить тратить на сомнительные лекарства миллионы гривен. Закупая вместо этого кислород, маски и пульсоксиметры

Так что травля «Экофарма» АМКУ и прочими супрун и бигусами – это как раз оттуда.

Однако, к большому разочарованию АМКУ, суд его карательные хотелки отменил.

Ибо не увидел доказательств того, что, после публикации отчета Института эпидемиологии компания получила какие-то конкурентные преимущества. Указав, в частности: «Комітетом не обгрунтовано, яким чином звіт науковців, та лист адресований конкретній особі, може вплинути на наміри невизначеного кола осіб щодо придбання рецептурного лікарського засобу».

При этом суд оперировал фактами и доказательствами, актуальными на момент «наезда» АМКУ на «Экофарм». А ведь за время, прошедшее после решения АМКУ, лаборатории Helmholtz Centre for Infection Research (Германия) и IRTA CReSA (Испания) после первого этапа исследований на культурах клеток in vitro подтвердили, что “Протефлазид” проявляет «специфическую противовирусную активность в отношении коронавирусов CoV229E и SARS-CoV-2».

Самое смешное начнется, если у АМКУ хватит глупости пробовать дотянуться до немецких и испанских лабораторий.

Хотя понятно, что АМКУ, скорее всего, помчится подавать апелляцию. Несмотря на то, что вынося решение в пользу «Экофарма», Хозяйственный суд Киева отметил не только «профессионализм» загонщиков из АМКУ, но и указал на международный опыт. В том числе и практику ЕСПЧ применительно к украинским коллизиям.

Но ведь в Украине, как государстве-симулякре, нынешний статус АМКУ опасен еще и тем, что комитет напрямую подчинен президенту, а подотчетен парламенту.

И, думается, не нужно объяснять, на что способен тандем: Зеленский и монобольшинство партии Слуга народа в Верховной Раде.

При том, что сам АМКУ обладает монополией на проведение антимонопольных действий…

P.S. «В самом начале своих исследований как сторонник свободной конкуренции я полностью поддерживал антимонопольное законодательство… с течением времени я пришел к выводу, что антимонопольное законодательство приносит гораздо больше вреда, чем пользы, что было бы лучше, если бы его не было, если бы мы от него избавились». Лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман

Андрей КАПУСТИН, журналист