Адвокат у гучній «справі Недзельського» Лариса Криворучко заявляє про грубі фальсифікації, тиск і погрози на її адресу

Разом з тим, як передає «Інформатор» з посиланням на портал «Аргумент» і агентство «Главпост», останнім часом, на тлі гучних скандалів в правоохоронних органах, посилилася тенденція прикривати резонансними посадками провальну роботу вітчизняних силовиків

Однак, на думку деяких експертів, існує величезний ризик, що таке бажання «дати швидкий результат» може зіграти проти як нового генпрокурора Ірини Венедіктової, так і проти самого Володимира Зеленського, – пишуть журналісти.

Зокрема, висловлюється припущення, що «гучні невдачі силовиків дають вагомий привід дорікнути президенту в неспроможності дореформувати силовий блок та змусити всі його ланки працювати ефективно, сумлінно і в рамках закону».

Як яскравий приклад кричущого беззаконня, яке демонструють правоохоронні органи останнім часом, журналісти навели приклад скандальної «справи Андрія Недзельського», яку «незрозуміло з якої причини, через 10(!) років після закриття, дістали з архівів і намагаються швидко оформити в «перемогу»». Однак дії силовиків, за твердженням журналістів, є «одним з кричущих прикладів ручного управління і поліцейсько-прокурорського свавілля в Україні».

На підтвердження неправомірних дій органів наводяться такі факти, як приховування матеріалів справи, вивіз коштовних речей підозрюваного, в рамках незаконного обшуку, і системний тиск на його адвоката Ларису Криворучко.

Зокрема, адвокат відзначає, що: «Печерський районний суд міста Києва не досліджує ретельно подані слідством клопотання та докази та виносить багаточисельні ухвали про обшуки за допомогою яких слідчі ГСУ НП та оперативний підрозділ ДСР незаконно вилучають картини, ікони, столи, автомобілі та навіть особисті речі та одяг у сторонніх осіб щодо людини, яка має алібі на момент вчинення злочину», – наводить її слова Главпост.

При цьому, за свідченням адвоката «Відбувається повне ігнорування аргументів захисту, наявних матеріалів кримінального провадження, висновків експертів. Щоденно відбувається залякування рідних, адвоката підозрюваного, відкриваються нові кримінальні провадження на основі штучно створених доказів, а це вже не що інше як незаконне кримінальне переслідування людини, що заборонено. Зокрема правоохоронці ГСУ НП та оперативні працівники ДСР наносять мені тілесні ушкодження, погрожують фізичною розправою та навіть убивством, б’ють техніку та конфісковують автомобіль, що є незаконним втручанням у діяльність правозахисника та карається законом ( ст. 397 та 398 ККУ)» – повідомляє Лариса Криворучко.

У матеріалі висловлюється версія, що таке явне нехтування законом і відкрите порушення прав адвоката і його підзахисного може бути кимось спеціально сплановано.

«Можливо, ця справа – чиясь свідома, продумана диверсія проти іміджу «слуг народу» і Володимира Зеленського особисто, щоб перед місцевими виборами збурити суспільство і знизити рейтинги влади – тоді багато що стає зрозумілим», – йдеться в матеріалі.

Що відбувається насправді і чому силовики через більш ніж 10 років після скоєння злочину звинувачують у вбивстві людину, у якої було документально підтверджено залізне алібі – у розслідуванні журналістів всеукраїнського інформаційного агентства «Главпост».

Як випливає з тексту, в матеріалі багато офіційних документів, доказів і висновків експертизи, які фактично підтверджують невинність Андрія Недзельського та виводять дії поліції і ГПУ за рамки закону. Зокрема, громадськість закликає ДБР, а також Зеленського і Венедіктову звернути увагу на методи тиску, і припинити фарс, який знищує довіру до правоохоронної системи в державі, а разом з тим, і до чинної влади – пишуть ЗМІ.