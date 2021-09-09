Адвокат Андрій Денисенко про справу скандального судді: «У Аблова був лише один законний привід не з’явитися до суду – якщо б він лежав у комі»

Наразі Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядає відразу кілька справ щодо персоналій, пов’язаних зі скандальним Окружним адміністративним судом Києва.

7 вересня ВАКС залишив під вартою брата глави ОАСК Вовка Юрія Зонтова, затриманого за підозрою в отриманні $100 000 хабаря. Днем раніше на засіданні ВАКС мав з’явитися суддя ОАСК Євген Аблов, який разом із Павлом Вовком та суддєю Валерієм Келебердою фігурує у справі щодо створення злочинної організації з метою захоплення влади шляхом встановлення контролю над судовими органами. Деталі справи коментує незалежний адвокат Андрій Денисенко, член Ради адвокатів міста Києва.

– Суддя Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду, де йому мали обрати запобіжний захід. ВАКС постановив примусово доставити Аблова на судове засідання 15 вересня. Чи є правомірною така постанова ВАКС?

– Так, вона абсолютно правомірна. Більш того, це саме те, що мав зробити ВАКС у ситуації, коли підозрюваний цілеспрямовано ухиляється від явки до суду. Адвокати Аблова посилаються на те, що Аблов немовбито перебуває на лікарняному, однак, згідно зі статтею 138 КПК України, це не є законною причиною не з’являтися на засідання. Власне, у Аблова був би лише один законний привід не з’явитися до суду – якщо б він зараз лежав у комі. В усіх інших випадках підозрюваний має бути в суді, і крапка. Згадайте Насірова, якого доставляли до суду у ковдрі, незважаючи на «інфаркт міокарда».

«Вирізав здоровий апендикс, щоб не з’являтися до суду»

– Тобто, щоб не бути примусово привезеним до суду, Аблову потрібно «захворіти» чимось більш серйозним?

– Насправді і така практика теж існує. Колишній прокурор Нечипоренко (Сергій Нечипоренко, екс-прокурор Шевченківського, потім Подільського району Києва, затриманий на хабарі у $150 тисяч у 2015 році, – ред.) свого часу став героєм у професійних кругах – вирізав собі абсолютно здоровий апендикс, щоб уникнути звільнення. Нагадаю, пізніше, коли Нечипоренка взяли на хабарі, йому теж вдалося затягнути розгляд у суді – його справа тягнеться вже п’ять років, майно переписано на дружину, з якою він розвівся відразу після затримання, йому повернули закордонний паспорт.

– Тож Аблов теж може розраховувати на судовий хепі-енд?

– Він може розраховувати на що завгодно. Власне, він може навіть проконсультуватися у самого Нечипоренка – не чужі ж люди. Шеф Аблова, голова ОАСК Павло Вовк у 2004-2006 роках працював на дружину Нечипоренка, Ірину Орехову, помічницю Ківалова – аж поки сам не став помічником Ківалова у Раді V скликання. Питання в іншому: чи вистачить в Аблова апендиксів, бо Вищий антикорупційний суд налаштований серйозно. ОАСК – це давня ракова пухлина, від якої давно вже треба було позбавитися.

«Франкенштейн, який щоразу вислизав з-під контролю своїх господарів»

– Кажуть, що голова ОАСК Вовк пишається тим, що пережив трьох президентів, і сподівається пережити ще як мінімум четвертого. Як на вашу думку, наскільки виправдані його сподівання?

– Я скажу так: судячи з тієї інформації, що я отримую з Офісу Президента, Зеленський зараз налаштований дуже радикально. Дійсно, ОАСК намагалися ліквідувати вже двічі: першого разу – Ющенко у 2008 році, другого разу – Порошенко у 2017-му. Проблема в тому, що і Ющенко, і Порошенко деякий час розглядали можливість зробити ОАСК власним кишеньковим судом, і це була системна помилка. Київський окружний адмінсуд – це Франкенштейн, який щоразу вислизав з-під контролю своїх господарів і повставав проти них. Власне, по так званих плівках Вовка дуже добре видно, як Вовк сприймає «свій» ОАСК – як власний підпільний уряд, який буде вертіти і справжнім урядом, і Президентом, як хоче. Зеленський не бажає повторити помилку своїх попередників і має намір у будь-якому разі розрубити цей гордіїв вузол до кінця року.

– Однак чи вдасться це йому?

– Я не можу зараз озвучити своє джерело інформації, однак я б сказав, що питання вже стало руба. Президентський законопроект щодо ліквідації ОАСК було внесено до Верховної Ради ще у квітні. Наскільки мені відомо, йому дадуть хід найближчим часом. Розумієте, ОАСК – це вже такий негативний бренд, терпіти який далі не те що не можна – це просто небезпечно. Простіше кажучи, Вовк разом з Абловим, Келебердою і Ко перегнули палку: «рюкзаки Авакова», справа Супрун, скасування націоналізації «Приватбанку», відновлення на посаді Семочко…

– А також рішення про розгону Майдану.

– Так, і рішення, яким Аблов зобов’язав «Беркут» розігнати Майдан. Я тоді перебував у Будинку профсоюзів, проводив юридичні консультації і на власні очі бачив це рішення. Говорити, що Аблов, виносячи його, не порушив закон – це просто знущатися над законом. До речі, Насірову, про якого ми вже говорили, уникнути відповідальності теж допоміг Аблов: нагадаю, у 2017 році він постановив, що Насіров начебто не міг підписати розстрочку компаніям Онищенка.

«Цього разу влада має потужний інструмент»

– Ви вважаєте, що Вищий антикорупційний суд зможе поставити крапку у питанні суддів ОАСК?

– Фактично я в цьому впевнений. Згадайте, як створювався ВАКС: він створювався на вимогу наших західних партнерів, щоб в Україні існував незалежний суд, який розглядав би справи щодо корупції. Я перебував тоді у Вашингтоні і був учасником обговорень із цього приводу. Грубо кажучи, Захід дістало вливати гроші у чорну корупційну діру, де вони негайно розкрадалися. Нагадаю, створення ВАКС тоді було однією з умов отримання Україною траншу від МВФ: не наведете у себе порядок, не спробуєте хоча б приборкати корупцію – не отримаєте грошей. Для тодішньої української влади це було жорстким стимулом. До того ж, Захід не пустив цю справу на самоплив: кандидатів до ВАКС перевіряла рада міжнародних експертів. Ви ж знаєте, що якщо досконально дослідити життєвий шлях наших суддів, то часто-густо може вийти, що по цих суддях тюрма плаче. Я сам проводив такі адвокатські розслідування і знаю весь цей репертуар – зміна прізвищ, обставини навчання, купівля дипломів та кандидатських-докторських, фіктивні розлучення, тещі-пенсіонерки, які зненацька виявляються мільйонершами… Наскільки я пам’ятаю, тоді експерти відсіяли понад 40 претендентів до ВАКС. Залишилися лише професіонали – рідкісний випадок у наших умовах, але так воно і є.

– Отже, ви налаштовані оптимістично?

– Я адвокат, а адвокати звикли висловлюватися обережно. Однак у даному випадку – так, я налаштований оптимістично. У даному разі наміри Офісу Президента співпадають, як би це пафосно не звучало, з інтересами правосуддя. З цією раковою пухлиною час кінчати: неможливо і далі тримати у якості суддів людей, які, розжирівши на хабарях, вже відверто питають: «Як будемо владу захоплювати?» Це вже не просто пляма на іміджі судової гілки влади, це – пряма загроза державній безпеці. Цього разу у вигляді ВАКС влада має потужній інструмент, щоб позбавитися і ОАСК, і його суддів, і, очевидно, що вона рішуче збирається скористатися цією можливістю.

Радміла Татарченко