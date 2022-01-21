Нашумілий Закон №5572 про роялті. Руйнування міфів, розвіювання брехні

У Києві відбудеться пресконференція представників авторської організації та об’єднаної музичної індустрії.

24 січня 2022 року відбудеться пресконференція на тему «Перезапуск сфери зі збору та розподілу роялті за використання музики після прийняття закону України №5572». В рамках заходу представники авторської організації креативної індустрії, що представляє в Україні більше 100 млн творів світу і права біля 4 млн авторів – ГО «УААСП», та представники користувачів музичного контенту зустрінуться з медіа для розвінчання міфів щодо закону, який стосується авторських прав та виплати роялті, а також для оголошення про початок співпраці та підписання нових меморандумів щодо співпраці в сфері виплати винагороди.

На конференції будуть розглянуті такі питання:

переваги закону №5572 для українського шоу-бізнесу;

важливі кроки для належного впровадження закону;

співпраця з представниками користувачів музичного контенту та підписання меморандумів;

знищення корупції у сфері колективного управління та отримання роялті.

Мета зустрічі – простими словами пояснити, що відбувається навколо прийняття закону №5572, чому декотрі представники українського шоу-бізнесу виступають проти, для чого потрібно впровадити зміни в існуюче законодавство та яку вигоду від того отримають як автори, так і користувачі музики. Організаторами конференції буде оголошено бачення щодо впровадження прозорої системи ідентифікації, формування звітностей використаних творів, збору та розподілу роялті за використання музики.

Спікери та учасники:

Валерій Харчишин, генеральний директор ГО «УААСП», лідер гурту «Друга Ріка»;

Тарас Тополя, віце-президент Авторської ради ГО «УААСП», лідер гурту «Антитіла»;

Катерина Мяснікова, виконавчий директор Незалежної асоціації мовників України;

Яків Матвійчук, головний організатор та засновник фестивалю «Західфест»;

Максим Шульженко, керуючий партнер Stereo Plaza;

Наталія Петрівська, керівник GR-напрямку Асоціації рітейлерів України;

Дмитро Сидоренко, засновник фестивалю Atlas Weekend;

Ростислав Плахцінський, співзасновник фестивалю «Файне місто».

Місце проведення: Український кризовий медіа центр (УКМЦ)

Дата і час проведення: 24 січня 2022 року, з 11:00 до 12:30

Онлайн-трансляція буде відбуватися на сайті Прес-центру УКМЦ.

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