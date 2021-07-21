Хто стане «тіньовим» главою МВС при Монастирському

Несподівана відставка Арсена Авакова і швидке призначення Верховною Радою нардепа-«слуги» Дениса Монастирського викликали чимало запитань щодо здатності нового міністра утримати контроль над найбільшою державною структурою – МВС.

Про те, хто насправді може стати «сірим кардиналом» при новому керівнику міністерства внутрішніх справ, які знають всі входи-виходи в міністерстві, читайте в тексті Lenta.UA.

Події минулого тижня – кардинальні кадрові перестановки в керівництві МВС – стали серйозною несподіванкою для експертного середовища. З одного боку – про бажання Банкової «піти» Арсена Авакова говорили давно, з іншого – ЗМІ у відставку міністра «відправляли» за останніх 7 років досить часто. Втім, цього разу все вийшло по серйозному і закінчилося заявою Авакова про відставку.

Рішення Авакова піти самостійно, судячи з усього, було добровільно-примусовим. Зокрема, заступник міністра Антон Геращенко несподівано розкрив деталі кулуарних переговорів Зеленського і Авакова. «Рішення президента було запропонувати Арсену Борисовичу піти у відставку. І Арсен Борисович прийняв це рішення. Абсолютно спокійно і зважено. Досить давно готувалося і було відомо в вузькому колі», – сказав Геращенко на одному з ефірів.

Тим самим, Геращенко своїми словами фактично «змазав» історію про добровільний відхід Авакова, публічно продемонструвавши, що його все-таки наполегливо «попросили» піти. При цьому показово, що Антон Геращенко, сказавши «а» – про прохання Зеленського піти, чомусь промовчав про «б» – не пояснив, чому президент вирішив прибрати наддосвідченого міністра, замінивши його на молодого Монастирського. Адже публічних претензій до Авакову «слуги» Зеленський не озвучували – скоріше навпаки.

При цьому, цікаво, що сам Геращенко в міністерстві залишився: Монастирський поки не став міняти нікого із заступників, які дісталися йому в спадок. А враховуючи, що новоспечений міністр раніше був помічником-консультантом Геращенка у Верховній Раді під час перебування останнього нардепом від «Народного фронту», то є всі підстави вважати, що Геращенко буде робити все, щоб зберегти позиції в міністерстві. А в разі чого – постарається їх посилити…

І це при тому, що саме Антон Геращенко більше всіх зі старих заступників глави МВС асоціюється з Аваковим. З усіма наслідками, що випливають – антирейтингом, різними скандалами і неочевидними бекграунд, які в майбутньому можуть перешкодити самостійної роботи нового міністра. Наприклад, при спробі прибрати з різних позицій – в центральному управлінні або в регіонах – тих чи інших людей, близьких до Авакову, старі заступники будуть зберігати можливість акуратно заблокувати цей процес.

Також є і суто іміджеве питання – збереження заступників, що працювали при Авакова, автоматично означає, що Монастирський не має реальних повноважень в міністерстві.

Головна проблема Монастирського – особливо на початковому етапі роботи в новому для себе місці – його позиціонування. Воно його може і погубити. Зі старту нового міністра взялися називати чисто технічною фігурою, яка «злетить» з посади досить швидко. У ЗМІ чимало писали про те, що Монастирський в МВС – людина тимчасова, несамостійний гравець.

Ясна річ, що такими слабкими позиціями нового міністра будуть користуватися… свої, щоб отримати побільше влади. Зокрема, колишній патрон Монастирського, а нині заступник Антон Геращенко дуже хотів би стати «тіньовим» керівником «ручного» міністра. Розрахунок простий – в МВС він, маніпулюючи Монастирським, зможе і далі вирішувати свої комерційні питання.

Наші джерела в силових структурах чимало розповіли про зв’язки Антона Геращенко з різними «сірими» бізнес-структурами. Зокрема, зі столичним ПАТ «Річковий порт» – компанією Михайла Бродського і Нестора Шуфрича, яка займається намивом піску в Дніпрі. У цій історії також фігурує ОПГ «Потапів», яке здійснює силове прикриття цих робіт, на чию діяльність, пов’язану з підтримкою «пісочників», правоохоронні органи чомусь всі ці роки не звертали увагу. «П’яти відсотків з грошових надходжень від «пісочного бізнесу» вистачає, щоб на вулиці Богомольця Антон Геращенко гальмував будь-які розслідування», – розповів нам джерело в силових органах.

І це лише одна історія. Інші приклади «кришування» і різних схем надалі будуть спливати в інформаційному просторі – «парасолька», яка захищала від інформатаки Авакова може не спрацювати для того ж Геращенка. А це, в свою чергу, призведе до серйозних іміджевих втрат керівництва МВС. У тому числі і Монастирського. Тому «багаж», який залишив після себе попередник Монастирському у вигляді того ж Антона Геращенка, може швидко «поховати» нового міністра.

Під час презентації президентом нового міністра колективу, багато представників «білої кістки» в МВС очікували, що Монастирський прийде відразу ж з новими помічниками – покаже свою команду і людей, на яких він буде спиратися. Адже неготовність Монастирського почистити людей, які орієнтуються на попереднього міністра, автоматично послаблює його самого. Збереження ж токсичних персонажів типу Геращенка – ризик для самого Монастирського, який в кращому випадку стане в МВС «англійською королевою», а в гіршому – позбудеться посади після першого ж провалу або скандалу, оскільки виявиться банальним «цапом-відбувайлом».