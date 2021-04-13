Борис Брыль: ограничение общения между регионами — один из главных методов противодействия коронавирусу (видео)

Введение локдауна для сокращения контактов — один из главных методов борьбы с коронавирусом, который давно оправдал себя во всем мире, сообщает kiev24.com. Считает авторитетный врач из Израиля Борис Брыль.

По его мнению, именно это поможет спасти как можно больше жизней:

Сокращение контактов можно провести с помощью локдауна. Второй этап — вакцинация, но пока она не проведена, единственным основным методом предотвращению вируса, когда есть большое количество людей, которые переносят болезни, — кто-то симптоматично, а кто — нет, единственным выходом, как показали все исследования, — является сокращение контактов. Если кто-то будет приходить с другого двора или города, будет так же заражать людей. Ограничение общения между регионами оправдано — это главный метод для сокращения скорости передачи вируса, сокращения контактов, который спасает как можно больше жизней.

Борис Брыль рассказал, что пандемию в Израиле ликвидировали именно благодаря ограничениям в передвижении и контактах в пределах одного километра с жесткими штрафами и блокпостами. Если говорить о сокращении передачи вируса, необходимо сокращение и контактов. А сокращение контактов — это только с помощью локдауна. «Это если мы говорим о доказательной медицине, а не о разговорах на кухне или на улице», — отметил Борис Брыль.