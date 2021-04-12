Шаг вперед: чего ожидать от визита украинского вице-премьера в Азербайджан

Украинско-азербайджанские отношения снова переживают период оживления: 11 апреля в Азербайджан прибыл с трехдневным официальным визитом украинский вице-премьер-министр Алексей Резников.

Каких итогов ожидать от этого визита? Несомненно, Азербайджан всегда был одним из приоритетных направлений международного сотрудничества для Украины: две наших страны имеют давние и крепкие экономические отношения, хотя, возможно, они могли бы быть активнее, чем они есть сейчас. Одной из целей визита Алексея Резникова заявлено обсуждение приоритетов для развития экономического сотрудничества. Соответственно, стоит ожидать, что приезд вице-премьера активизирует работу посольства Украины в Азербайджане в этом направлении, и это важно.

Кроме того, в планах – рассмотрение вопроса о привлечении украинских компаний к работам по восстановлению инфраструктуры освобожденных от оккупации азербайджанских территорий. В случае достижения договоренностей это окажется весьма выгодным сотрудничеством как для украинского бизнеса, так и для Азербайджана, и это тоже важно.

Однако не менее важным является также международный обмен опытом. Азербайджан и Украина – две страны, пережившие (а в случае с Украиной – до сих пор переживающие) активную фазу вооруженного конфликта с соседними государственными образованиями. Рано или поздно Украина, вернув себе территории, которые на данный момент временно оккупированы сепаратистами при поддержке Российской Федерации, столкнется с теми же проблемами, которые сейчас переживает Азербайджан. В частности – с вопросами восстановления и реконструкции инфраструктуры в освобожденных от оккупации регионах. И вовсе не исключено, что одной из главных проблем этого спектра окажется гуманитарное разминирование территорий, которым сейчас достаточно успешно занимается Агентство Азербайджанской Республики по разминированию. Опыт Aгенства будет весьма полезен украинской стороне, и, без сомнения, Алексей Резников, занимающий пост не только вице-премьера, но и министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, прекрасно об этом осведомлен.

Отдельно остановимся на аспекте обмена опытом в области международного права. Как известно, в январе этого года Азербайджан направил в ЕСПЧ заявление о военной агрессии Армении. Также в январе ЕСПЧ сообщил о готовности частично рассмотреть по существу иск «Украина против России (по Крыму)», при этом украинским юристам удалось доказать, что Россия начала контролировать Крым еще до даты так называемого «референдума».

Отмечу, что Алексей Юрьевич Резников, который также является первым заместителем главы украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, – один из опытнейших украинских правоведов, и, как коллега-юрист и общественный деятель, могу сказать, что его профессионализм и знания оцениваются крайне высоко как в Украине, так и на международном уровне. Таким образом, встреча Алексея Резникова с официальными лицами Азербайджана внушает надежды на взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами в области взаимодействия как с ЕСПЧ, так и с иными международными юридическими структурами.

Также следует отметить, что, по предварительным данным, после визита Алексея Резникова в Азербайджан также планируется визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Украинская общественность будет пристально следить за активизацией отношений между Украиной и Азербайджаном, рассчитывая на их укрепление к обоюдной пользе наших государств.

Андрей ДЕНИСЕНКО, Глава международной правозащитной организации «Сегодня», член Печерской коллегии адвокатов г. Киева