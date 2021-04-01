Флавоноиды из агавы: мексиканские исследователи предлагают лечить коронавирус текилой

Спиртной напиток из кактуса снижает риск заражения COVID-19 на 80%

Флавоноиды, содержащиеся в корне кактуса агава (трицин, апигенин, лютеолин и флавоноидные соединения агликонов (флавоновые гликозиды)), обладают мощным противовирусным действием, в том числе на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных мексиканским исследовательским центром Instituto Autonoma de Las Bromas, сообщает новостное агентство Mentiroso.

Как объясняют ученые, флавоноиды действуют на такие «мишени» коронавируса, как РНК-полимераза, 3СL-подобная протеаза и транскрипционный фактор Nrf2 и блокируют ферменты, способствующие проникновению вируса в клетки человека.

«Это означает, что флавоноиды способны как успешно предохранять человека от заражения COVID-19, так и значительно облегчать течение болезни», – рассказал руководитель исследовательской группы, профессор Хосе Куэрво.

Наилучшие результаты в мексиканской лаборатории показали флавоноиды, содержащиеся в голубой агаве, известной как агава текильная (Agáve tequilána).

«Результаты исследования in vivo показывают, что регулярное употребление текилы в умеренных дозах способно снизить риск заражения коронавирусом до 80%», – сообщил один из участников исследования, биолог Дон Педро Санчес де Тагле.

Сообщается, что результатами исследований заинтересовались в Министерстве здравоохранения Мексики, где уже обсуждается перспектива включения текилы в протоколы лечения COVID-19.

Флавоноиды и их противовирусные свойства в последний год стали объектом пристального внимания мировой науки: все больше исследователей заявляют о перспективности действующих веществ, полученных из растительных флавоноидов, для борьбы с агрессивными вирусами.

Опубликовано 1 апреля 2021 г.