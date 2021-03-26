У казино Невады уменьшилась прибыль, но увеличилась прибыль в сегменте слотов

По итогам 2020-го года у казино Невады упали доходы, но увеличилась прибыль, сообщает “Рейтинг Казино”.

Совет по контролю за играми штата сообщил, что за прошлый год крупнейшие операторы региона получили общий доход в размере $18,35 млрд. Это на $6,20 млрд меньше, чем год назад.

Также стало известно, что прибыль от игорного сектора составила $6,75 млрд. Это на $2 млрд меньше, чем в 2019 году. Однако доля слотов в выручке увеличилась на 1,1% – до 36,8%. Поэтому считается, что именно слоты давали основной доход казино во время пандемии.

Все игорные заведения Невады были закрыты на 78 дней в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19.