Хабарі та відкати: медична фірма “Архімед медікал” придумала, як обдурити prozorro – ЗМІ

Національна поліція проводить резонансне розслідування ймовірної корупції у найбільших медичних установах України. У ході цього розслідування був отриманий доступ до е-мейл скриньок і листування керівництва ТОВ «Архімед Медікал».

Про це пише видання СтопКор. Наводимо матеріал без змін та ремарок редакції.

Матеріали розслідування свідчать про ймовірне створення керівництвом компанії ТОВ «Архімед Медікал», постачальником перев’язувальних медичних виробів, умов для перемоги в тендерах шляхом надання хабарів посадовим особам державних лікарень та інститутів за «прописи» в технічних завданнях.

У листуванні співробітники і керівництво «Архімед» обговорюють те, кому, як і за перемогу в яких тендерах платити відкати. Багатьом платили за безналом, елітною технікою, будівельними матеріалами, турпутівками. Матеріалів вистачило на друге кримінальне провадження №5202000000000457 за трьома статтями КК. Як виявилося, майже всі тендера цього дистриб’ютора проходили за підозрілою схемою.

Як встановлено слідством, в обмін на обіцянку неправомірної вигоди посадові особи прописували в тендерні завдання такі умови до предметів закупівлі, яким відповідала тільки продукція конкретного виробника – Paul Hartmann, єдиним українським імпортером якого є «Архімед Медікал».

З отриманих матеріалів випливає, що так звані «винагороди» платили як готівкою, так і за безготівковим розрахунком на рахунки туристичних фірм, надавали елітними будівельними матеріалами, люксовою побутовою технікою, і навіть сертифікатами мереж «Сільпо» та «Гудвайн».

Нерідко сплачували за безготівковим розрахунком з рахунку ТОВ «Архімед Медікал» або ФОП-сателітів, що використовувалися для мінімізації оподаткування. Довести отримання неправомірної вигоди, якщо до неї веде такий «безготівковий» шлях у банківській системі, нескладно.

На підставі отриманих матеріалів восени 2020 року було розпочато нове кримінальне провадження №5202000000000457 за ст.28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і ст.369-2 (Зловживання впливом) ККУ.

У разі доведення провини у суді фігурантам «світить» до 15 років ув’язнення.

Журналісти переконані, що медичні представники «Архімед Медікал», діючи в інтересах бенефіціарів схеми – Романьока Миколи Михайловича і Созанської Олександри Володимирівни, домовлялися з ключовими особами лікарень про те, що в технічне завдання тендера будуть вписані «унікальні» вимоги до продукції, тим самим виключаючи можливість участі інших компаній.

Далі на майданчику Prozorro оголошувався публічний відкритий тендер, проте з «унікальним» ТЗ. На торги виходять дві компанії: «Архімед Медікал» і компанія-сателіт. Обидва учасники пропонують повністю ідентичний список продукції німецького виробника Paul Hartmann AG, а різниця в ціні тендерних пропозицій становить менше 1%.

Компанія-сателіт є, схоже, суто технічним конкурентом, необхідним для створення ілюзії торгів і дотримання вимог Закону «Про публічні закупівлі». Нагадаємо, що єдиним дистриб’ютором медичних виробів Paul Hartmann AG в Україні є саме «Архімед Медікал».

У соцмережах Микола Романьок має нік «нікого не бійся», що, мабуть, відповідає його ставленню до закону. Попри такий псевдонім, за анкетою у фейсбуці пан Романьок створює враження добропорядного голови родини і люблячого батька, успішного бізнесмена: світлини з дружиною і дітьми чергуються з мотиваційними текстами на бізнес-теми і міркування про політику.

Однак насправді все зовсім інакше.

На початку 2018 року дружина Миколи Катерина подала на розлучення і стягнення аліментів. У її позовній заяві описується, що Микола залишив дружину і двох дітей 3 і 6 років без коштів, не бере участь у їхньому забезпеченні, однак користується дорогим автомобілем, який переоформив на третю особу, дозволяє собі упродовж року неодноразово подорожувати світом, відвідував кулінарні курси, має коштовний мобільний телефон і дорогий одяг.

Мабуть, передбачаючи судовий спір з дружиною, ще до позову Микола замів сліди: права власності на автомобіль BMW 4, квартиру і компанію дійсно були переоформлені на батька і родичів, а у листопаді 2017 було закрито СПД.

У процесі слухань, з лютого до грудня 2018 року, Микола наводить аргументи для суду про те, що не в змозі платити аліменти в розмірі 20 000 гривень у зв’язку з тяжким фінансовим становищем, і вважає справедливою й достатньою сумою 10 000 гривень на обох дітей.

У той час, як Катерина після двох почергових декретів збирала аргументи, Микола, судячи з його публікацій у соцмережах, встигає відпочити на одному з найдорожчих курортів Австрії, проїхати на орендованому Range Rover Великобританією й Шотландією, продати переоформлений BMW і взяти в лізинг новий Audi Q8, влітку відпочити в Туреччині, а у жовтні разом з коханкою злітати на два тижні на острів Балі.

Дійсно, з такими витратами насилу можна знайти зайві 5000 гривень на дитину. Мабуть тому Микола вказує, що на лижах в Австрії, на Range Rover у Великобританії і з коханкою на Балі «перетинав кордон України у робочих цілях та за наказами роботодавця».

Завдяки вправним маніпуляціям у вересні і грудні 2018-го Микола виграє цивільні суперечки у Катерини. Рішенням суду встановлено виплату аліментів на дитину в розмірі 5000 грн – тобто менш як 150 євро.

За матеріалами РУПОР